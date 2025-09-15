美學者批台灣搞壞美中關係！籲川普與陸達成協議 撤走駐台教官和武器

紐約時報15日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）文章指出，美中關係因台灣問題持續惡化，現在比以往任何時候更接近衝突臨界點，但眼下無解的局面實則可解套。卡瓦納主張，美國總統川普應大膽與中國大陸達成協議，縮減在區域內的軍事部署，並且明確告訴台灣，美方的軍事支援既非保證、也非無限。

國防重點（Defense Priorities）素來傾向限縮美國防務政策。卡瓦納描述，過去十年，台灣的抗拒引發北京恫嚇，進而促使華府強化對台灣的支持，往復循環使台灣越發成為美中衝突核心。但這並非必然發展，不按牌理出牌的川普或許正好能逆轉局勢。

卡瓦納主張，川普政府避免捲入戰爭的最佳做法，是大膽尋求與中國達成一項新協議：縮減美國在區域內的防務部署來恢復台海平衡，並明確告訴台灣，美國不保證一定提供軍事支援，即使提供，也有範圍與限度，不是無止境的。

該文指出，類似作法曾經奏效，且讓各方受益。文中回顧台灣自1949年來一直是美中關係的敏感焦點。1970年代，美中達成妥協：美國承認北京並避免支持台獨，同時維持對台軍售，戰略模糊策略促成區域穩定與繁榮。

但自2016年蔡英文總統上台後，北京加大施壓，川普打破慣例與台灣互動也激怒中國。拜登任內多次公開承諾出兵護台，並在前眾議院議長裴洛西訪台後引發中國軍事嚇阻升級，使局勢惡化。

卡瓦納認為，川普第二任迄今對挑釁北京保持謹慎，但她建議川普須更進一步，「包括強力重申美國不支持台灣獨立，重新施加美台外交限制，並阻止國會與國務院推動台灣參與更多國際組織。」

卡瓦納寫道，川普政府也可撤走駐台美軍教官，以及撤走區域內具嚇阻力但挑釁中國的武器系統。

另一方面，川普也應要求中國對等回應，如承諾無統一時程、不訴諸武力，並縮減網路戰、軍事威脅與對台制裁。卡瓦納認為北京或許會接受，因奪台代價高昂、勝算難定，失敗恐有損中共正當性，加上軍隊腐敗與經濟放緩，使中國難以承受長期戰爭。

卡瓦納認為，儘管川普與北京達成協議在政治上風險極高，但川普能讓國會、共和黨乖乖就範，而且也無需再考慮連任。

卡瓦納強調，這並非要拋棄台灣，而是降低台灣在美中關係中的核心地位。他認為，台灣在民主意義與半導體上確實對美國來說有價值，但不足以讓美國對中國開戰。中國軍力強大且擁有核武，反觀美國軍力超分散，難以承受對中衝突。

卡瓦納描述，台灣一直是影響美中持續不穩定的重要因素，現任賴清德總統上任後對中國採取更對抗的態勢。「但是台北必須明白，美國未必會出手相助，應避免激怒北京。從長遠看，這或許才是守護台灣自由的最佳方式。」