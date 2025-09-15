魯拉反擊川普關稅 稱巴西民主「不是談判籌碼」

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天反擊美國對巴西商品徵收50%關稅的決定，批評此舉「帶有政治性」且「不合邏輯」。

美聯社報導，魯拉在「紐約時報」專欄中指出，巴西政府願意就任何能為雙方帶來利益的事展開談判，「但巴西的民主與主權不是談判籌碼」。

美國總統川普7月宣布對巴西加徵關稅，理由是對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）「政治獵巫」，當時波索納洛被控企圖非法留任。

巴西最高法院一個法官小組11日裁定，波索納洛2022年敗選後企圖發動政變，這項裁定引發外界擔憂美國可能對巴西採取更多手段。

魯拉表示，他為最高法院的「歷史性判決」感到驕傲，因為這項判決捍衛了巴西的制度、民主法治，並非「獵巫行動」。

魯拉說：「（這項判決）經過數個月調查後做出，調查揭露針對我、副總統和一名最高法院法官的暗殺計畫。」

他還說，這項關稅措施「不僅錯誤，且不合邏輯」，表示過去15年美國在雙邊商品與服務貿易累積了4100億美元順差。

這篇專欄顯示，隨著最高法院做出裁決，巴西正為可能更多制裁預做準備。

巴西最高法院11日裁決後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群平台X發文指出，川普政府「將做出相應回應」。

巴西外交部批評盧比歐的言論是不當威脅，強調此舉無法嚇阻巴西政府。

巴西最高法院的判決並不意味波索納洛將立即入獄。最高法院小組仍有60天時間公布完整判決，一旦公布，波索納洛的律師將有5天時間提出釐清動議。