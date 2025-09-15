不確定性已夠傷 繳關稅更痛！美中小企業苦撐 旺季前景黯淡
數月來，美國進口商面臨川普的全球關稅威脅，在囤貨求生與按兵不動之間艱難抉擇；如今，隨著大範圍關稅上路接近一個月，企業不僅未能擺脫困境，反而從先前的不確定焦慮，轉為實質承受關稅成本的痛苦。
這是西班牙巴塞隆納貨運預訂和支付平台Freightos針對336家中小企業進行調查的主要結論之一。該公司於8月19日至9月9日之間調查發現，近半數受訪者表示成本已上升逾20%，約有相同比例因為成本增加而減少出貨量。這些數據印證關稅措施對中小企業的衝擊遠超過大型競爭對手。
報關公司Clearit總裁路易斯（Adam Lewis）表示：「中小企業不幸承受貿易戰的主要衝擊。他們與大企業不同，缺乏足夠的緩衝能力與營運韌性，難以應對頻繁的關稅調整、匯率波動與成本攀升。」
根據調查結果，將近60%的受訪者認為，華府政策削弱了美國作為貿易夥伴的地位，僅6%認為地位提升。另有近四分之一表示影響因國家與產業而異，5%認為無實質變化，7%認為現在下結論仍言之過早。
針對開學季與假日銷售展望，52%的貨主預期這些關鍵消費旺季將較往年疲弱。對照5月下旬的調查，當時僅35%預期陣亡將士紀念日的銷售會低於正常水準。
Freightos研究主管李文（Judah Levine）指出：「隨著新關稅實施與擴大加徵的預期，貨運商正為可能更嚴峻的商業挑戰做準備。我們目睹的不只是短期干擾，更可能是國際採購與定價策略的長期結構性變革。」
