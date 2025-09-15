南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明（左）8月25日赴華府會見美國總統川普（右）。法新社
南韓中央日報報導，韓美關稅談判持續陷入僵局，幾乎看不到突破跡象。核心爭議在於首爾承諾的3500億對美投資，美方要求更多現金出資，韓方則希望透過政策性銀行貸款與擔保，減輕直接投資負擔。

美國商務部長盧特尼克上周對韓國放話，美韓協議比照「美日協議模式」辦理，否則南韓將面臨美國25%關稅。

若以經濟規模衡量，美方要求對韓國恐過於嚴苛。3500億美元投資相當於韓國年度預算的72%，比率高達GDP的 17.5%，遠高於日本的13.1%。此外，日本擁有超過韓國3倍的外匯存底，並享有日圓與美元互換無限額的優勢。

首爾雖評估透過民間投資與長期融資仍可勉力承擔，但若被迫採用「日本模式」，韓國將需動用外匯存底的 84%，約4163億美元，對金融流動性構成嚴重隱憂。

然而，韓美協議未定，壓力已提前顯現。自9月16日起，美國對日本汽車的關稅將下調至15%，韓國出口商恐陷入不利局面。在此背景下，若草率簽署協議，恐重創韓國經濟安全。

報導指出，日本在協議中有加入「投資不得違反國內法規」的保障條款，提供韓國一個值得借鑑的模式。

