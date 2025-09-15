受川普關稅打擊 美國製造和能源業招聘已踩煞車甚至陸續裁員

美國受貿易動盪折騰最深的產業已紛紛凍結人事，有的業者甚至開始裁員，導致美國勞動市場成長轉而停滯。

英國金融時報指出，製造業、批發零售和能源等行業最近幾個月出現一波裁員潮，業者大多歸咎於美國總統川普大規模祭出的關稅措施不僅推升成本，也讓企業不敢貿然擴大營運規模。

在音樂圈小有名氣的吉他效果器製造商EarthQuaker Devices執行長羅賓斯（Julie Robbins）說：「這些關稅對像我們這樣的美國製造商而言只是拖累，毫無好處。這是一種突如其來的稅負，妨礙我們招聘和成長能力，」

她表示，若要滿足需求，理想情況下應該再增加三到四名員工，讓EarthQuaker的員工總數超過目前的35人。但該公司實際上已形同凍結人事。

就業市場惡化，也讓經濟學家更加篤定聯準會（Fed）本周將啟動今年以來首次降息。Fed主席鮑爾上月曾表示，就業成長放緩可能抵銷川普大規模關稅政策帶來的通膨效應。

受川普關稅衝擊的貨品生產部門，成為上周公布的8月就業報告低落的主因。美國當月僅新增2.2萬個工作機會，招聘幾乎停滯。製造業減少1.2萬個職位，今年累計流失達7.8萬個。石油和天然氣在內的採礦業8月減少6,000人，批發貿易業今年以來也已減少3.2萬人。

多家業者告訴金融時報，因經濟不確定性，對招聘採取觀望態度。

金屬加工公司Wyoming Machine執行長塔帕尼（Traci Tapani）說：「關稅變動的速度太快，政策反反覆覆，這種不確定性讓經營變得非常困難。我們現在採取的策略是遇缺不補。」

羅斯福研究所首席經濟學家馬多維茲（Michael Madowitz）說：「製造業問題不在於勞力供給，而是需求放緩，再加上政策變來變去，至今仍未解決。」

上月，農業用機具製造業迪爾（John Deere）表示，關稅已讓公司在2025年付出3億美元成本，今年底前恐怕還會翻倍。該公司並在伊利諾與愛阿華州工廠已裁員238人。

美國石油產業是川普的重要金主，卻同樣深受關稅打擊：營收受挫，鋼品和設備成本上升，再加上原油價格下跌，壓力更大。

據美國勞工統計局（BLS）數據，今年1月以來已有至少4,000人離開石油業，創下2021年1月新冠疫情以來最快的裁員步調。後續還有數千人會被裁員，撤雪佛龍（Chevron）和康菲石油（ConocoPhillips）等美國大型石油公司又已宣布，將分別裁員最多8,000人和3,250人。