快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

美中會談邁向第2日 商討經貿與Tiktok議題 為川習南韓會晤鋪路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美中代表團9月14日於西班牙馬德里會談。美方由財長貝森特（左三）與貿易代表葛里爾（左四）領軍，中方由副總理何立峰（右二）率隊。路透
美中代表團9月14日於西班牙馬德里會談。美方由財長貝森特（左三）與貿易代表葛里爾（左四）領軍，中方由副總理何立峰（右二）率隊。路透

彭博資訊報導，美中代表於馬德里展開高層會談。美方由財長貝森特與貿易代表葛里爾領軍，中方由副總理何立峰率隊，雙方周日會談近六小時，周一將續談。

雙方討論範圍包括經貿議題、國安議題，以及字節跳動旗下TikTok在美繼續營運的最後期限，預計也將為美國總統川普與中國國家主席習近平可能在10月出席南韓APEC峰會期間進行會晤鋪路。

川普稱會談「進展順利」，但強調TikTok命運將取決於北京的行動。他說：「我們可能讓它消失，也可能⋯⋯我不知道，要看情況。這取決於中國。」

中國商務部表示，代表團將於9月14至17日停留西班牙；貝森特此行則包含英國行程。

亞洲協會資深副總裁卡特勒（Wendy Cutler,）指出，距川習會僅剩六周，議題複雜，加上習近平自信占有優勢，要取得具體成果並不容易。

會談前，中國大陸對美半導體業啟動兩項調查，包括針對美製類比IC的反傾銷案，在此之前，美國將23家陸企新增至出口管制實體清單，雙方角力加劇。

關稅 川普

延伸閱讀

FT：陸邀川普訪北京 馬德里經貿磋商牽動川習能否會面

TikTok出售 納入美中馬德里貿易會談議程

美中第4輪經貿會談馬德里正式登場！貝森特、何立峰先後率團抵會場

美中馬德里新一輪會談 聚焦經貿與TikTok期限

相關新聞

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

對美中在西班牙馬德里的最新1輪關稅與經貿會談，美國總統川普15日在自創社群媒體「真實社群」寫道，美中在歐洲的這次重大貿易...

川普關稅讓跨大西洋威士忌廠團結一心 關鍵在這個環節

紐約時報報導，川普政府對蘇格蘭威士忌加徵關稅，並未替美國威士忌製造商創造競爭優勢，因為大西洋兩岸的威士忌產業關係密切，關...

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

美學者批台灣搞壞美中關係！籲川普與陸達成協議 撤走駐台教官和武器

紐約時報15日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）文章指出，美中關係因台灣問...

關稅衝擊還沒來 進口商品漲聲響起…巴西咖啡豆飆漲21%

川普總統在4月宣布「解放日」關稅後，美國企業爭相囤積其業務所需的進口商品和零件，或是選擇自行承擔關稅，加上美國與各國談判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。