川習會前哨戰！美中互相開條件曝光 李強將赴美遊說

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年時任的美國總統川普（右）出訪北京，會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社
華爾街日報報導，中國大陸近來積極向白宮示好，希望爭取美國總統川普在10月南韓亞太經合會峰會前訪問北京。美方則開出明確條件，將TikTok出售視為試金石；同時，北京計畫派總理李強赴紐約出席聯合國大會，並釋放訊號：若川普今年訪中，中國國家主席習近平明年願赴美參加二十國集團（G20）領袖峰會。

知情人士透露，中國外交官過去兩個月積極向白宮示好，試圖敲定川普訪中，美方則開出明確條件，要求北京在貿易乃至TikTok等議題上做出具體讓步，作為「可展示的成果」。

迄今為止，中國幾乎沒有做出什麼讓步，隨著美中14日在馬德里展開新一輪經貿會談，即將說明北京究竟是否準備退讓，還是仍打算透過精心布局，以最低代價換取川普訪中。

對川普政府而言，TikTok出售案現已成為試金石。知情人士表示，若北京展現任何彈性，都將被視為願意做出必要讓步、爭取川普訪北京的風向標。

報導描述，華府官員傾向將川習會安排在10月下旬的南韓APEC峰會，但知情人士透露，中方更希望在自家地盤北京舉行雙邊峰會，以便全盤掌控流程，凸顯習近平強勢形象並避免突發情況，這也將被視為習近平一次重大的外交勝利。

消息人士指出，北京計畫9月稍晚派國務院總理李強出席聯合國大會，並期待他能與美國政府高層會晤，為川普訪中一事做鋪墊。根據知情人士，李強料將釋放訊號：若川普今年訪中，習近平願意在2026年前往美國，出席G20領袖峰會。

聯合國大會自本月22日起舉行高級別周會議。

華爾街日報指出，北京仍延續一貫手法，透過冗長談判避免實質讓步，此舉與俄羅斯總統普丁、以色列總理內唐亞胡等領袖的策略類似。這反映習近平意在長期抗衡美國，並認為自身有能力在立場上較川普首任期時更為強硬。如今，中國掌握製造晶片、汽車及F-35戰機的關鍵原料的出口管制等工具，足以在必要時對美國造成實質壓力。

