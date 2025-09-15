FT：陸邀川普訪北京 馬德里經貿磋商牽動川習能否會面

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
FT報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普前往北京，與大陸國家主席習近平舉行川習會。（美聯社）
FT報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普前往北京，與大陸國家主席習近平舉行川習會。（美聯社）

在美中官員14日於西班牙展開新一輪經貿磋商之際，英國金融時報（FT）報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普前往北京，與中國大陸國家主席習近平舉行「川習會」，但雙方在各議題仍有顯著歧見，白宮尚未回應中方。專家認為，美中這輪經貿磋商可能涉及川普訪陸的「禮包」規模，從而決定川普訪問能否成行。

美國財長貝森特與貿易代表葛里爾14日與中國大陸副總理何立峰，在西班牙馬德里進行第四輪經貿談判，為四個月內第四次會面，聚焦彼此的貿易摩擦、採購俄羅斯原油、TikTok分拆美國資產等議題。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）認為，這次會談不太可能有重大突破，因為中國大陸不急於敲定無法在出口管制與降低關稅獲得大幅讓步的協議，美國也還不打算在這兩方面讓步，除非美國的對陸要求有一些突破，但她預期川普和習近平將在今年稍後會面。

FT報導，中方已正式邀請川普訪問北京與習近平舉行峰會，並且討論可能邀請美國國務卿魯比歐訪陸，為北京川習會鋪路，但知情人士說，若美方突然採取任何不利中方的行動，可能導致北京取消魯比歐或川普的訪問安排。

知情人士也透露，川習會的一大阻礙為美方對北京未能打擊芬太尼（Fentanyl）的化學品原料出口，感到挫敗。

中方已經提議願意採取行動，但美方須同步撤銷中國大陸的芬太尼關稅，美方則堅持中方應先行動並展現成果，才會減免關稅。

知情人士說，美中談判缺乏進展降低了北京峰會的可能性，川習較可能在10月31日於南韓登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上低調會面。

亞洲集團管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）認為，川習會能否在北京登場的關鍵，將是馬德里會談所討論、川普希望從中方獲得的「禮包」大小，才能合理化他訪陸的理由。

布魯金斯學會專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，川普也可能擔心，會成為俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩訪陸後的陪襯角色。

不過，曾任白宮中國官員的韋德寧（Dennis Wilder）指出，川普可能傾向在北京和習近平見面，因為他想對抗普丁和金正恩在陸受到熱烈歡迎的形象，而且川習若在APEC場邊會晤，會讓人聯想起美國前總統拜登和習近平去年也是在APEC峰會場邊會談。

