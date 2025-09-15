花旗解析美日關稅談判 像「迷你版海湖莊園協議」

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

花旗集團表示，日本為了履行與美國貿易協議中的5,500億美元投資基金，可能動用大量所持美債，從而推升美國長債殖利率，反過來又促使美國施壓要求日本延長持有美債的期限，形成類似「迷你版海湖莊園協議」的結果。

花旗以高島修為首的分析師團隊發布報告指出，美日關稅協議包含由日本設立5,500億美元的基金，用於投資美國，日本將為這筆基金，大量動用規模1.3兆美元、以美國公債為主的外匯存底。日本若動用這些美債，可能會引發市場連鎖反應，導致美債長期殖利率升高，進而反過來促使美國要求日本延長持有美債的期限。

花旗分析師團隊表示：「我們並未預期多邊匯率政策會出現重大轉變，從而導致類似海湖莊園協議的結果，但有可能形成某種雙邊的『迷你版海湖莊園協議』。

