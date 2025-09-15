花旗解析美日關稅談判 像「迷你版海湖莊園協議」
花旗集團表示，日本為了履行與美國貿易協議中的5,500億美元投資基金，可能動用大量所持美債，從而推升美國長債殖利率，反過來又促使美國施壓要求日本延長持有美債的期限，形成類似「迷你版海湖莊園協議」的結果。
花旗以高島修為首的分析師團隊發布報告指出，美日關稅協議包含由日本設立5,500億美元的基金，用於投資美國，日本將為這筆基金，大量動用規模1.3兆美元、以美國公債為主的外匯存底。日本若動用這些美債，可能會引發市場連鎖反應，導致美債長期殖利率升高，進而反過來促使美國要求日本延長持有美債的期限。
花旗分析師團隊表示：「我們並未預期多邊匯率政策會出現重大轉變，從而導致類似海湖莊園協議的結果，但有可能形成某種雙邊的『迷你版海湖莊園協議』。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言