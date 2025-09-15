聽新聞
0:00 / 0:00

防貿易談判進展倒退 美中都有壓力

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯盧思綸／綜合報導

美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和中國副總理何立峰十四日於西班牙馬德里展開美中第四輪貿易會談，美國財政部在會前聲明，這次會談將聚焦雙方共同關心的國家安全和經貿問題，包括TikTok及合作打擊威脅美中兩國的洗錢網。

會談在西班牙外交部聖十字宮舉行，美方、中方代表團先後抵達。紐約時報和路透十四日報導，會談預計十四至十五日舉行，但可能談到十六日，貝森特計畫十七日前往英國，與美國總統川普一起進行國是訪問。

先前美中經過日內瓦、倫敦和斯德哥爾摩三輪談判，達成貿易休兵後關係趨於穩定，美國對中加徵關稅的最新休兵期限將在十一月十日截止，兩國官員都面臨防止進展倒退的壓力。

這次會談將聚焦美中長期貿易分歧、TikTok在美國業務出售案，以及美方推動歐洲盟友加徵對中關稅，以阻止中國購買俄羅斯石油。

位於華府的「亞洲社會政策研究所」副主任柯特勒說，更多實質成果預料在川普與中國國家主席習近平今年稍晚的潛在會晤出現，包括TikTok相關最終協議、美方減少對中芬太尼關稅、中國取消從美國進口大豆的限制等。馬德里會談可能為「川習會」鋪路。

但柯特勒說，解決美國在經濟上對中國的核心不滿可能需要數年，這包括要求中國將經濟模式轉向更多國內消費、減少依賴國家出口補貼等；若中國無法就出口管制和降低關稅兩項關鍵優先事項得到實質讓步，就不會急於達成協議，美國也預料不會在這兩方面做重大讓步，除非美國在對中國的要求上有所突破。

此次會談由西班牙總理桑傑士擔任東道主，他近年積極拉近與北京關係。西班牙政府人士表示，選擇馬德里作為會談地點，顯示西班牙企圖鞏固自身作為高層與戰略談判場域的地位。

西班牙也尋求舉辦以巴衝突的國際調解會議。該人士補充，這場會談也讓西班牙有機會修補與美國因以哈戰爭與北約軍費問題而一度緊繃的關係。另外，川普四月掀起關稅爭端之際，桑傑士曾公開稱北京為「戰略夥伴」，當時貝森特強烈批評此舉形同「自斷咽喉」。

關稅 川普 馬德里 美中貿易談判

延伸閱讀

美中會談今晚登場！為何選在西班牙？外媒曝首次談TikTok出售案有玄機

川普是否訪北京？ 前官員：美中新一輪經貿磋商成關鍵

美中馬德里新一輪會談 聚焦經貿與TikTok期限

【重磅快評】不告吳子嘉 公布鄭麗君照片能證明什麼？

相關新聞

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

雞蛋是美國去年冬季食品通膨的代表，今年有可能輪到漢堡肉。國際肉品貿易商Parker-Migliorini Interna...

防貿易談判進展倒退 美中都有壓力

美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和中國副總理何立峰十四日於西班牙馬德里展開美中第四輪貿易會談，美國財政部在會前聲明，這...

美中會談今晚登場！為何選在西班牙？外媒曝首次談TikTok出售案有玄機

路透報導，美中經貿官員14日將於西班牙馬德里展開今年對等關稅以來的第4輪會談，預計當地時間下午1時50分（台灣時間晚間7...

諷川普39%關稅 瑞士Swatch「3」、「9」互換限量表賣到缺貨

瑞士手表製造商Swatch推出一款特別限量表，將表面的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國總統川普8月對瑞士進口商品加徵...

經貿會談前夕 美國突制裁23家中企 北京反擊祭雙反調查

中國國務院副總理何立峰14日將率團前往西班牙，與美方展開新一輪經貿會談，美國商務部工業與安全局(BIS)13日公告，將中...

川普「準備好」對中徵高關稅 促北約停購俄油 合力制裁

川普總統13日在自創社群媒體「真實社群」發文「致函」全體北約(NATO)國家，表示他已準備好對俄國祭出重大制裁，只要所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。