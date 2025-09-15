防貿易談判進展倒退 美中都有壓力

美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和中國副總理何立峰十四日於西班牙馬德里展開美中第四輪貿易會談，美國財政部在會前聲明，這次會談將聚焦雙方共同關心的國家安全和經貿問題，包括TikTok及合作打擊威脅美中兩國的洗錢網。

會談在西班牙外交部聖十字宮舉行，美方、中方代表團先後抵達。紐約時報和路透十四日報導，會談預計十四至十五日舉行，但可能談到十六日，貝森特計畫十七日前往英國，與美國總統川普一起進行國是訪問。

先前美中經過日內瓦、倫敦和斯德哥爾摩三輪談判，達成貿易休兵後關係趨於穩定，美國對中加徵關稅的最新休兵期限將在十一月十日截止，兩國官員都面臨防止進展倒退的壓力。

這次會談將聚焦美中長期貿易分歧、TikTok在美國業務出售案，以及美方推動歐洲盟友加徵對中關稅，以阻止中國購買俄羅斯石油。

位於華府的「亞洲社會政策研究所」副主任柯特勒說，更多實質成果預料在川普與中國國家主席習近平今年稍晚的潛在會晤出現，包括TikTok相關最終協議、美方減少對中芬太尼關稅、中國取消從美國進口大豆的限制等。馬德里會談可能為「川習會」鋪路。

但柯特勒說，解決美國在經濟上對中國的核心不滿可能需要數年，這包括要求中國將經濟模式轉向更多國內消費、減少依賴國家出口補貼等；若中國無法就出口管制和降低關稅兩項關鍵優先事項得到實質讓步，就不會急於達成協議，美國也預料不會在這兩方面做重大讓步，除非美國在對中國的要求上有所突破。

此次會談由西班牙總理桑傑士擔任東道主，他近年積極拉近與北京關係。西班牙政府人士表示，選擇馬德里作為會談地點，顯示西班牙企圖鞏固自身作為高層與戰略談判場域的地位。

西班牙也尋求舉辦以巴衝突的國際調解會議。該人士補充，這場會談也讓西班牙有機會修補與美國因以哈戰爭與北約軍費問題而一度緊繃的關係。另外，川普四月掀起關稅爭端之際，桑傑士曾公開稱北京為「戰略夥伴」，當時貝森特強烈批評此舉形同「自斷咽喉」。