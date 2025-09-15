聽新聞
TikTok出售 納入美中馬德里貿易會談議程

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸短影音社群TikTok（抖音國際版）在美國出售案，首度納入美中貿易會談議程。（路透）
美中第四輪經貿磋商在西班牙馬德里登場，雙方聚焦大陸短影音社群TikTok（抖音國際版）在美國出售案。磋商舉行之際，中共黨報人民日報透過「鐘聲」專欄（取意中國之聲）表態，中方將堅持原則，堅定維護陸資企業正當合法權益，並指若相關商業安排涉及向境外轉移技術，需經大陸政府審核批准。

大陸國務院副總理何立峰十四至十七日率團赴西班牙馬德里，與美國財長貝森特進行中美第四輪經貿談判，據中方通報，雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

針對TikTok案，「鐘聲」文章表示，TikTok已在美國運營多年，累積龐大用戶群體和較高的用戶黏性，其合法合規經營理應受到公正對待。文章稱，大陸政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為當局採集或提供位於外國境內的數據。

至於未來TikTok可能的交易安排，文章稱，涉及大陸企業的具體商業安排必須符合大陸法規。凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資等其他方式，均應遵守大陸「技術進出口管理條例」的規定，並依法履行政府審核批准程序，「這是維護國家經濟安全和發展利益的必要之舉」。

文章批評美方將經貿問題政治化、工具化、泛安全化，「無視市場經濟規律，試圖強取豪奪」，不僅損害企業正當權益，也損害美國市場信譽。並強調若美方執意損害陸資企業的正當利益，中方將採取必要措施，堅決維護國家利益和企業合法權益。

美國總統川普今年六月簽署行政命令，將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長至今年九月十七日。路透昨引述熟悉川普政府就TikTok未來討論情況的消息人士表示，不預期馬德里會談會取得實質突破，最可能的成果是川普將第四度延長寬限期。

此前美中在日內瓦、倫敦及斯德哥爾摩的三輪貿易會談都沒有討論TikTok。知情人士稱，TikTok首度納入議程，被視為川普政府為再度延長TikTok寬限期提供政治掩護，此舉恐引發美國國會跨黨派議員不滿，他們要求出售TikTok給美國企業以降低國家安全風險。

關稅 川普

