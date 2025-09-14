關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國去年因禽流感引發的雞蛋荒，今年可能發生在牛漢堡肉上。美聯社
美國去年因禽流感引發的雞蛋荒，今年可能發生在牛漢堡肉上。美聯社

雞蛋美國去年冬季食品通膨的代表，今年有可能輪到漢堡肉。國際肉品貿易商Parker-Migliorini International（PMI Foods）表示，美國牛肉價格將延續目前漲勢，並在未來幾個月創下紀錄新高，對巴西的進口限制也將讓國內供應更吃緊。

PMI Foods總裁帕克（Darin Parker）受訪表示，「市場可能出現短缺」，「牛肉價格可能變成像是拜登政府的雞蛋問題，因價格飆漲必將到來。」

去年冬季爆發的禽流感導致成本高漲，使雞蛋成為美國前總統拜登執政末期生鮮價格高昂的象徵。蛋價激增和生鮮商店的空蕩蕩貨架引起廣大關注，包括不斷以此攻擊拜登經濟政績的現任總統川普

如今換成牛肉占據舞台焦點。美國勞工統計局最新數據顯示，在未經季節調整基礎下，美國牛肉價格已連八個月上漲，且8月創下近四年來最大單月漲幅。

漲價主因是這個全球最大牛肉生產國的牛隻供應緊俏。Tyson Foods和JBS NV等美國肉品加工商每周處理的牛隻數量，本季比去年同期下滑近9%，達到2016年來僅見水準。這反映了美國牛群數量降至數十年來最低，以及近期因衛生疑慮而對從墨西哥採購牲畜下達禁令。

今年牛肉進口量大增，降低了對美國消費者的衝擊，截至7月止，美國今年從全球最大牛肉出口國巴西的採購量將近翻倍，但川普8月對巴西商品加徵40%關稅後，美國過去幾周已幾乎停止從巴西進口。帕克說，未來幾個月巴西關稅上路前累積的庫存減少後，美國牛肉價格壓力預料會加劇。

