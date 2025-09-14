聽新聞
0:00 / 0:00
美中會談今晚登場！為何選在西班牙？外媒曝首次談TikTok出售案有玄機
路透報導，美中經貿官員14日將於西班牙馬德里展開今年對等關稅以來的第4輪會談，預計當地時間下午1時50分（台灣時間晚間7時50分）在西班牙外交部聖十字宮（Palacio de Santa Cruz）舉行。分析指出，美中首度公開將TikTok納入議程，為川普政府延長出售期限打掩護，不過專家預期美中不會達成實質協議，TikTok料將迎來第4度延期。
美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾將會晤中國副總理何立峰與中方代表團。會談議題聚焦長期貿易分歧、TikTok美國業務出售案，以及美方推動歐洲盟友加徵對中關稅以阻止中國購買俄羅斯石油。
川普政府已3度延後TikTok脫手期限至9月17日。知情人士指出，馬德里會談不太可能就此達成最終協議，最可能的結果是再度展延。
值得注意的是，這是美中會談首次將TikTok正式列入議程，被外界視為川普政府為延長期限鋪路，但此舉恐引發美國國會跨黨派議員不滿，他們強烈要求TikTok出售給美國企業以降低國安風險。
貿易專家則認為，此次會談由西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）擔任東道主，出現重大突破的可能性不高。桑傑士近年積極拉近與北京關係。
西班牙政府人士表示，選擇馬德里作為會談地點，顯示西班牙企圖鞏固自身作為高層與戰略談判場域的地位；西班牙也尋求舉辦以巴衝突的國際調解會議。該人士補充，這場會談也讓西班牙有機會修補與美國因以哈戰爭與北約軍費問題而一度緊繃的關係。
另外，美國總統川普今年4月掀起關稅爭端之際，桑傑士曾公開稱北京為「戰略夥伴」，當時貝森特強烈批評此舉形同「自斷咽喉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言