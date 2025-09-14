快訊

金融時報：北京邀川普訪中 關稅與芬太尼成川習會障礙

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會，但由於兩國在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方的邀請。圖為2017年川習會。（路透）
中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會，但由於兩國在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方的邀請。圖為2017年川習會。（路透）

中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會，但由於兩國在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方的邀請。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天將與中國副總理何立峰在西班牙馬德里進行第4輪談判。一些人希望，這將為川普（Donald Trump）在出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會前先赴中國訪問鋪路。今年的APEC峰會將於10月31日在韓國慶州登場。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日分別與中國外長跟防長通話，引發外界揣測川普和習近平有望會晤。

然而根據知情人士，美中談判缺乏進展降低了北京峰會的可能性，川普與習近平更有可能在APEC峰會低調會晤。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）表示，美中高層官員通話、馬德里會議「顯然是在為領導人層級會談做準備」，但見面地點尚不明朗。

柏蘭指出，對於「川習會」應在北京或APEC峰會舉辦，雙方可能仍持不同意見，此外「北京還在設法搞清楚川普政府要什麼，一份真正協議、持續談判或是在北京拍照宣傳的機會？」

一名了解美中談判狀況的知情人士透露，對於北京未打擊用於製造致命合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）的化學品出口，美方感到失望，這成為雙方磋商一大障礙。

北京表示願意採取行動，但美國必須同時撤銷川普因芬太尼而對中國實施的關稅；美方則堅持，在減免任何關稅之前，中國應先行動並展現成果。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，由於美中談判缺乏突破，北京峰會的合理性正在「消退」。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）分析，美中似乎沒有足夠時間，敲定足以讓川普前往北京的貿易協議。她說：「他們更有可能在APEC會面並宣布一系列可達成事項，但不是貿易協議。」

不過，前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）認為川習兩人更可能在北京見面。

韋德寧提到：「川普幾乎肯定傾向在北京舉行峰會，對抗（俄羅斯總統）普丁跟（北韓國家領導人）金正恩在那裡受到熱烈歡迎的畫面。在APEC場邊會晤，容易讓人聯想（前美國總統）拜登和習近平去年在APEC舊金山峰會場邊晤談。」

近日事態發展也讓人懷疑北京峰會能否順利舉行。川普最近敦促北大西洋公約組織（NATO）國家及歐洲聯盟（EU）對中國施加高關稅，並將更多中國企業列入出口黑名單。

一名前美國官員透露，儘管中方希望川習兩人在北京會面，他們不會為說服川普而「送上禮物」。但他也指出，北京表示就算川普在最後一刻才做出決定，他們也能在幾天內安排好峰會事宜。

另一項複雜因素在於，中國昨天宣布對某些美國晶片展開反傾銷調查。中國官媒「環球時報」（Global Times）報導，此舉與華府對中實施出口管制有關。

根據知情人士的說法，前中國駐美大使崔天凱本周訪問華府是為了提高舉行北京峰會的機會，且有別於今年稍早幾次訪美，他這回成功與美國政府官員會面。

了解北京相關討論的知情人士談到，目前也考慮邀請盧比歐訪中，好為北京峰會鋪路。但他們也說，如果美方突然採取任何不利中國的舉措，可能導致北京取消盧比歐或川普的訪問安排。

一名白宮官員則說，川普已「表達願意」會晤習近平，但華府目前尚無相關消息可宣布。

