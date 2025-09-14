川普是否訪北京？ 前官員：美中新一輪經貿磋商成關鍵

川習會何時登場備受關注，美中國防、外交高層官員接連通話之際，美中也預定明天起進行新一輪經貿會談。美前外交官分析，中國希望美國總統川普訪問北京，雙方經貿官員磋商將涉及川普訪中的「禮包」規模，這會決定這次訪問是否成行。

外電報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將前往西班牙，和中國國務院副總理何立峰及其他中國經濟官員展開磋商，預計觸及貿易和其他經濟議題，包括短影音平台TikTok引發的國安疑慮。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（TheAsia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）近期接受美國財經媒體CNBC訪問表示，就他了解，川普（Donald Trump）已收到訪問中國的正式邀請，美中雙方對此積極討論。

他認為，真正關鍵的會議和討論將是貝森特與何立峰之間的磋商，他們必須處理的議題包括川普希望從中國獲得的「禮包」規模大小，才能合理化他赴中訪問的理由。

曾任美國駐香港及澳門總領事、國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿等職的唐偉康指出，目前看來這趟訪問大概有2/3的機率會成行，但尚未拍板確定，最終還是「禮包」內容將決定這次訪問是否發生，或以其他形式安排川普與中國國家主席習近平會晤。

他預期，美中新一輪磋商可能討論的事項包括像是飛機、大豆等產品的採購協議，或可能設定一個中國對美採購的目標。TikTok也勢必會是討論議題之一。

至於川習會登場的時機點，唐偉康表示，中方已提議川普在前往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，先赴中國訪問，然後美中領導人接著在APEC峰會期間再次會面。

2025年APEC峰會將於10月31日在韓國慶州登場。