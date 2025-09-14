美中馬德里新一輪會談 聚焦經貿與TikTok期限
美國貿易代表署（USTR）一名官員今天表示，美國貿易代表葛里爾將在預定14日起在西班牙馬德里與中國官員參加新一輪美中會談，觸及貿易及其他經濟議題，而TikTok最晚於9月17日出售美國資產的期限也包含在內。
葛里爾（Jamieson Greer）將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同前往西班牙，和中國國務院副總理何立峰及其他中國高級經濟官員展開磋商。
美國財政部表示，馬德里會談將涵蓋多項經貿議題，包括TikTok引發的國安疑慮，以及美中雙方共同打擊洗錢的努力。
中國商務部則指出，馬德里會談將聚焦美國關稅、「濫用」出口管制及TikTok等經貿議題。
葛里爾、貝森特、何立峰上次會晤是在7月於瑞典斯德哥爾摩，中國首席貿易談判代表李成鋼也在場。當時雙方原則上同意延長貿易休戰90天，大幅降低雙方高達三位數的報復性關稅，並重新讓中國稀土礦物輸入美國。
美國總統川普（Donald Trump）則批准，美國現行對中國商品課徵約55%的稅率將延長至11月10日。
貝森特昨天呼籲七大工業國集團（G7）盟國對來自中國和印度的進口商品加徵「具實質意義的關稅」，以施壓兩國停止購買俄羅斯石油；此舉意在減少俄羅斯的石油收入，促使莫斯科加入烏克蘭和談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言