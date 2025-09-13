川普促北約停買俄羅斯石油 建議對陸加徵50%到100%關稅

美國總統川普13日表示，如果北約會員國配合停止購買俄羅斯石油，他已經準備好要對俄羅斯施加重大制裁。川普也建議北約對中國大陸課徵50%到100%的關稅，幫助結束俄烏戰爭。

他在社群平台發文說：「當所有北約國家都同意並開始做同樣的事情時，而且所有北約國家都停止從俄羅斯購買石油，我就準備對俄羅斯實施重大制裁。」

川普發出這則貼文的前一天，提到自己對俄羅斯總統普亭在烏克蘭的戰爭已經失去耐心。

他提議北約對中國大陸徵收50%至100%的關稅，削弱北京對俄羅斯的經濟協助，以利幫助結束烏克蘭戰爭。

許多歐洲國家已經減少或停止向俄羅斯購買石油，但是包括匈牙利在內的幾個北約會員國，不同意歐盟對俄羅斯的能源產業再施加更嚴厲的限制。

至於川普自己對中國大陸的態度，由於他仍在促成與中國大陸國家主席習近平的高峰會，對北京的姿態時而放軟。若華府現在再對北京進行更多的制裁，勢將引來北京的報復，打亂目前雙方貿易戰暫時休兵的狀態。

幾天後，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾將與中國大陸官員，排定在西班牙馬德里開始另一輪的貿易談判。

在川普敦促北約停買俄國石油之前，他曾威脅，如果在結束烏克蘭戰爭方面沒有取得進展，他將對莫斯科實施制裁，並對購買其石油的國家，像是最大買家中國大陸和印度，實施二級制裁。

川普已經以印度持續進口俄羅斯石油為由，對印度輸美商品課徵25%的額外關稅，但並未對中國大陸採取類似行動。