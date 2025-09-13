社群上喊話！川普要北約國家別買俄羅斯石油 並對大陸課徵高關稅

美國總統川普13日在自創社群媒體「真實社群」發文表示，他「致函」全體北約（NATO）國家，除了要他們別再跟俄羅斯買石油，還要他們對中國大陸出口的商品課徵達50％至100％的高關稅。

川普在前述發文寫道，準備好對俄國祭出重大制裁，只要所有北約盟邦都已一致同意並開始做同樣的事：停購俄油。

川普也對俄烏開戰3年多來，至今仍有部分北約國家還在買俄油感到震驚，此舉大幅削弱「你們」北約和莫斯科談判時的立場與討價還價的能力。

川普還要北約成員國對正大買俄油的中國，徵收達50％至100％的關稅，直到俄烏終戰後再取消，此舉也會對終結這場既傷亡慘重又荒謬的戰爭有很大幫助。