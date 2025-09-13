社群上喊話！川普要北約國家別買俄羅斯石油 並對大陸課徵高關稅
美國總統川普13日在自創社群媒體「真實社群」發文表示，他「致函」全體北約（NATO）國家，除了要他們別再跟俄羅斯買石油，還要他們對中國大陸出口的商品課徵達50％至100％的高關稅。
川普在前述發文寫道，準備好對俄國祭出重大制裁，只要所有北約盟邦都已一致同意並開始做同樣的事：停購俄油。
川普也對俄烏開戰3年多來，至今仍有部分北約國家還在買俄油感到震驚，此舉大幅削弱「你們」北約和莫斯科談判時的立場與討價還價的能力。
川普還要北約成員國對正大買俄油的中國，徵收達50％至100％的關稅，直到俄烏終戰後再取消，此舉也會對終結這場既傷亡慘重又荒謬的戰爭有很大幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言