諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞士日內瓦一家Swatch專賣店12日展示一款名為「WHAT IF...TARIFFS?」的腕表，表盤上的「3」和「9」顛倒，以諷刺​美國總統川普8月對瑞士加徵39%的進口關稅。路透
瑞士日內瓦一家Swatch專賣店12日展示一款名為「WHAT IF...TARIFFS?」的腕表，表盤上的「3」和「9」顛倒，以諷刺​美國總統川普8月對瑞士加徵39%的進口關稅。路透

瑞士手表製造商Swatch推出一款特別限量表，將表面的「3」和「9」位置互換，藉此諷刺美國總統川普8月對瑞士進口商品加徵39%關稅

路透與法新社報導，瑞士是高端手表及其他奢侈品的重要生產國，而川普祭出的39%稅率是他對全球設定的最高關稅之一，在瑞士國內引發震驚與不滿。Swatch發言人12日表示，這款表面「3」與「9」互換的特別版手表名為「WHAT IF...TARIFFS?」，定價139瑞士法郎（約新台幣5326元），10日起開賣，目前僅限瑞士當地販售。

Swatch發言人表示，這款手表的設計「心照不宣」，並向至今尚未成功降低關稅的瑞士政府發出警示。官網更在手表圖片下寫道：「希望只是限量版」。

不過，「WHAT IF...TARIFFS?」手表將僅限短期販售。發言人解釋，此舉是「積極的挑釁，向當前局勢致意」，美國一旦調整對瑞士的關稅，該公司將立即停止銷售。至於已售出數量，發言人則拒絕透露，僅稱這款表「很成功」，只是希望「不要持續太久，事實上愈短愈好」。

根據Swatch官網，由於「需求非常高」，這款米色和藍色手表暫時缺貨，配送時間可能會延遲一到兩周。目前該款手表在近十家Swatch門市有售，包括蘇黎世與日內瓦機場的門市。

