美媒：無法進白宮見川普 成台灣關稅談判一大障礙

《華盛頓觀察家》（Washington Examiner）報導，當全球領袖紛紛排隊與美國總統川普面對面談判貿易政策時，台灣官員深知自己無法享有這種特權，外交部次長吳志中受訪時表示，「台灣情況非常不同」，因此只能以「非官方的方式」處理相關事宜。

白宮已成為各國元首洽談雙邊關係新準則的一站式平台，但由於美國奉行「一個中國政策」，美台之間幾乎不可能舉行任何正式會晤。吳志中說：「如果我們能在川普的辦公室與他見面，對我們就已經是一種勝利，但這根本不可能發生。」

美國避免與台灣領導人直接接觸的情況，早在7月就已有實例。賴清德總統據報原本計畫8月出訪過境紐約，但遭到顧慮美中貿易談判的川普政府拒絕。台灣政策專家憂心，若無法與川普直接接觸，幾乎不可能重新談判關稅。

中華經濟研究院院長連賢明8日表示，因為無法與川普本人直接接觸，台灣的處境更為複雜。他認為，「這是達成協議的一個關鍵問題」。在無法當面向川普提案的情況下，台灣提出的替代方案能否令白宮滿意，連賢明悲觀看待。他說：「因為川普喜歡達成交易，你必須與他面對面談判，並讓他覺得自己真的贏了。」

此外，美國多次提出對進口半導體與晶片課徵關稅的構想，而這些產品是台灣的重要出口項目，美國則是最大市場。台灣官員只能透過非正式管道表達立場，情勢只會愈趨嚴峻。連賢明指出，不幸的是，台灣沒有機會踏入白宮。他說：「即使我們在內部達成協議，最終仍會被川普否決。」

儘管雙邊討論幾乎難以實現，吳志中仍對美台談判前景抱持樂觀。他在接受《華盛頓觀察家》訪問時表示，相信「川普具有豐富的想像力」。