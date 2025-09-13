聽新聞
台美將達重大協議 學者：關稅不疊加最重要

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台灣筆電銷美，是否受二三二條款影響仍不確定。 圖／聯合報系資料照片
美國商務部長盧特尼克點名美國即將和台灣達成「重大協議」，學者觀察美國總統川普作風，認為誰說都不準，一切還是要川普點頭。目前台灣比較不確定的部分，在於最後要對美國投資多少？投資什麼項目？是會與二三二條款綁一起、還是會脫鉤？但無論如何，此時最重要的關鍵在於，「不要疊加稅率，減輕產業衝擊。」

中經院院長連賢明分析，美國與日本、南韓雖說取得協議，但至今仍是各說各話，即使談妥，但也還存在很多的不確定性。而從之前各國談判來看，最終還是要川普同意，因此，現在商務部長盧特尼克說什麼，也不代表最終情勢，一切還是要看川普。

他認為，台灣也可能是關稅、二三二條款兩部分一起談。目前較不確定的是台灣被要求投資多少？投資哪些項目？至於開放市場，應該已說好，不會有太大意外。

連賢明說，大家也不用太緊張，因為日本、南韓雖已談完，但到現在仍有不確定性，而且川普還要面對法院對關稅的判決，不確定性因素真的還很多。

中央大學經濟系教授吳大任則認為，日本、南韓雖從關稅談判中獲得美國對二三二條款最惠國待遇稅率，但此舉也顯示美國不會對半導體採零關稅，因此，台灣對等關稅問題應會與二三二條款切開考慮。而從日本接受投資五千五百億美元條件，事後川普還說投資項目由美國決定，成本回收後百分之九十利潤歸美國，台灣可能也要接受類似條件，只是金額可能不會像日本那麼高。

吳大任認為，台灣此時最重要是爭取不要疊加稅率，雖然原本平均稅率約百分之三點三，疊加稅率是百分之廿，但部分產業，如自行車等，原本稅率就是百分之十一，加上百分之廿就是百分之卅一，如果能降下來，對相關產業都非常重要。

吳大任說，目前很難判斷是否很快達成協議，川普是談判高手，到目前為止幾乎都是大獲全勝，台灣對美國貿易逆差這麼大，很難樂觀，執政黨不管是哪個黨去談都一樣，都很難避免。

關稅 川普 疊加 稅率 吳大任 半導體 232條款 盧特尼克

