貝森特會何立峰 美中14日起在西班牙經貿會談

大陸商務部十二日晚間宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於九月十四日至十七日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

這將是美國總統川普四月初祭出對等關稅後，美中之間第四輪高階經貿會談。中美分別於五月在瑞士日內瓦、六月在英國倫敦、七月在瑞典斯德哥爾摩舉行過三次高層經貿會談。

彭博稍早報導，美國財政部長貝森特計畫與大陸副總理何立峰在馬德里會晤，討論貿易、經濟和國家安全議題。彭博稱，這是雙方談判升溫的另一個跡象。

根據美國財政部周四發布的行程，中美下周討論議題將涵蓋TikTok現狀及打擊洗錢。

中美近日已接連舉行國防和外交高層會談，一般認為，這是雙方在為大陸國家主席習近平和美國總統川普預期將在下個月舉行的會面鋪路。

英媒：美促Ｇ７徵印中百分百關稅

與此同時，英國金融時報引述四位知情人士報導，美國將施壓七大工業國集團（Ｇ７）對印度和中國大陸加徵更高關稅，懲罰兩國購買俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返俄烏和談。

Ｇ７財長十二日透過視訊會議商討美國提出的新措施。美國總統川普正加緊推動，力推俄烏和平協議。川普本周已敦促歐盟對印中課徵最高百分之百的關稅，如今進一步將要求擴大至Ｇ７國家。

美國財政部發言人說，中印買俄油，正為俄國總統普丁的戰爭機器提供資金，並延長對烏克蘭人民毫無意義的屠殺；美國本周已明確告知歐盟國家，若真想結束這場發生在他們自家後院的戰爭，就必須和美國站在一起祭出有實質效力的關稅，而這些關稅會在終戰那天立即取消。

歐盟官員深知，要對其兩大貿易夥伴印中徵高關稅相當困難，除了衝擊經濟，也恐招致北京報復。歐盟還正爭取在數周內和印度敲定貿易協議，以深化雙邊關係。但布魯塞爾希望說服華府，能透過其他方式達成相同壓力，像對俄國能源業者祭出更嚴厲制裁，並提前原定後年實施的歐盟國家全面停買俄國油氣期限。

此外，根據美國國會官網，川普十日撤回二月對海德（Landon Heid）出任商務部助理部長的提名，該職位負責督導美國以國安為由的出口管制，是美中科技戰中要職。他在立場上屬對中鷹派。路透十一日報導說，川普此舉引發外界懷疑是否顯示要對北京採取更鴿派的做法。