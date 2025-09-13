盧特尼克指即將達成「美台重大協議」經貿辦：待美安排總結性會商

美國商務部長盧特尼克表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」，同時預期與瑞士、印度等國也有望在不久後達成共識。知情人士解釋，盧特尼克負責處理二三二條款談判，他提到的「重大協議」，原文是「big deal」，其實應該是指對等關稅會與二三二條款一起處理。

美國商務部長盧特尼克十一日上午接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時說，美國即將和台灣達成重大協議。盧特尼克的前述受訪內容，明顯比近幾周在其他場合的說法還更加樂觀，顯示至今未能成功向川普政府爭取調降關稅的國家，可望出現轉圜契機。

美國總統川普七月簽署行政命令，將對台灣的對等關稅稅率暫時調整為百分之廿，另需加上台灣輸美商品原有的最惠國（ＭＦＮ）稅率與任何反傾銷或反補貼稅。此一稅率八月七日正式生效，我政府已多次宣稱該稅率屬於「暫時性」。

行政院經貿談判辦公室昨表示，台美雙方關稅談判持續推進，雙方皆承認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及二三二關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。

據了解，我方正在為第五輪實體談判做準備，但實際進度要待二三二調查結果出爐才能觀察，戰線會持續延長；而我方談判仍以百分之十五稅率且不疊加原稅率作為目標。

外界也關心，台美雙方是否再與美方進行視訊會議，或赴美展開實體諮商；經貿辦僅表示，若有相關進展，將適時向各界說明。據了解，八月一日暫行關稅施行後，台美在八月七日、八日和廿二日分別舉行三次視訊會議，我方正在為第五輪實體談判做準備，談判團隊近日持續透過其他方式與美方溝通討論。

據悉，談判過程中，美方期待各國拿出大規模投資方案，這被視為談判進度推進的關鍵；我方在談判投資金額上，是採「大禮包」概念，並非皆是現金投資，赴美設廠也是一環，行政院近期將展開產業座談，也與半導體上中下游有接觸，研擬一套投資方案。

傳出我方有意以「類科學園區模式」赴美投資。消息人士說，鼓勵半導體製造業回流，向來是川普政府的目標，而台灣科學園區成功關鍵在於能提供「一站式」服務，而赴美需要解決購地，水電、建築法規等難關，若美方能採取類似模式，提供自然能增加台商赴美設廠誘因，不失為一種良方。消息人士透露，台美對達成貿易協議有共識，我方也盼稅率再調降，對情勢樂觀期待。