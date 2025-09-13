快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

陸副總理將見美財長 討論關稅議題、TikTok

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸與美國官方近日聯繫頻頻，除雙方防長、外長通話，最新消息是大陸副總理何立峰將與美國財長貝森特於下周在西班牙會面，討論關稅與TikTok等議題。

大陸商務部昨（12）日表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談，雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

路透報導，美國財政部表示，貝森特計劃下周在馬德里會見何立峰及其他高級官員，繼續討論貿易、經濟和國家安全問題。美國財政部在聲明中表示，此次會談是貝森特9月12日至18日訪問西班牙和英國的一部分，會談還將討論大陸社交媒體平台TikTok的現狀及打擊洗錢的聯合努力。

何立峰與貝森特5月至7月底三度在歐洲舉行經貿會談，雙方達成關稅戰停火共識。具體來說，經過日內瓦和倫敦會晤後，雙方於7月底在斯德哥爾摩基本上同意將關稅暫停期限再延長90天。美國總統川普於8月12日批准將期限延長至11月10日。

此前，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼8月27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。據陸方通稿，「雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通」。

李成鋼強調，中美雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用。

關稅 川普

延伸閱讀

美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

美財長赴馬德裡會晤何立峰 帶TikTok議題上談判桌

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

相關新聞

貝森特會何立峰 美中14日起在西班牙經貿會談

大陸商務部十二日晚間宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於九月十四日至十七日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

陸副總理將見美財長 討論關稅議題、TikTok

中國大陸與美國官方近日聯繫頻頻，除雙方防長、外長通話，最新消息是大陸副總理何立峰將與美國財長貝森特於下周在西班牙會面，討...

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

大陸商務部12日晚間宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施...

世界日報社論／美財長貝森特辯護關稅 只是愈描愈黑？

隨著企業試圖將關稅成本轉嫁給普通美國人的擔憂日益加劇，財政部長貝森特近日卻暗示，政府徵收的巨額關稅，非但不會萎縮經濟，反...

美日財長重申匯率應由市場決定 仍保留特定情況干預空間

美國財政部長貝森特和日本財務大臣加藤勝信發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，不會以匯率做為爭取競爭優勢...

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

美國商務部長盧特尼克周四表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也著重加緊和瑞士、印度協商；至於南韓，就等對方同意先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。