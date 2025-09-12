關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」
大陸商務部12日晚間宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。
這將是美國總統川普4月初祭出對等關稅後，美中之間第四輪高階經對談。中美分別於5月在瑞士日內瓦、6月在英國倫敦、7月在瑞典斯德哥爾摩舉行過三次高層經貿會談。
彭博稍早報導，美國財政部長貝森特計劃與大陸副總理何立峰在馬德里會晤，討論貿易、經濟和國家安全議題。彭博稱，這是雙方談判升溫的另一個跡象。
根據美國財政部周四發布的行程，中美下周的討論議題將涵蓋TikTok現狀以及打擊洗錢的作為。
中美近日已接連舉行國防和外交高層會談，一般認為，這是雙方在為大陸國家主席習近平和美國總統川普預期將在下個月舉行的會面鋪路。
