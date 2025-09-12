美韓關稅協議尚未簽署 傳投資方案談不攏

韓國先前為向美國爭取調降對等關稅稅率，承諾設立大規模投資基金的方案，但美國商務部長盧特尼克證實韓國政府尚未正式簽署文件，被認為是在投資方案的具體細項上談不攏。

盧特尼克（Howard Lutnick）在美國時間11日接受CNBC採訪時表示，韓國總統李在明訪美時並未簽署文件，「你們應該知道他來白宮的時候，我們並沒有進行貿易相關討論，那是因為他們還沒有簽署文件」。

盧特尼克認為，韓國是在觀察日本的動向，而日本已經簽署了文件，「韓國只能選擇接受協議或支付（調降前的）關稅，很明確」。

韓聯社報導分析，雖然美韓在7月30日已經就大框架達成協議，但在韓國對美投資基金等細部事項上仍有不同意見，盧特尼克此番言論是在向韓方施壓，希望韓國政府接受美方提出的要求。若不按照美方希望的簽署協議，韓國的稅率可能必須從15%重回25%。

韓國政府先前承諾3500億美元規模的對美投資，但在具體方式、利潤分配等細項上遇到困難。據韓聯社報導，韓國實務協商代表團8日與美國商務部及貿易代表署（USTR）官員開會，但未能達成協議。

李在明11日在記者會上就此表示，協商還有很長一段路要走，「好的話當然要簽署，但如果沒有利益，為什麼要簽？我們會努力至少達成合理的（協議）簽署，不要批評我們沒簽」。

對於盧特尼克受訪的言論，韓國總統辦公室今天表示，就如同李在明在記者會上所述，韓國不會簽署不合理或不公正的協議。