美日財長重申匯率應由市場決定 仍保留特定情況干預空間

美國財政部長貝森特和日本財務大臣加藤勝信發布聯合聲明，重申讓市場決定匯率走勢是雙方的基本立場，不會以匯率做為爭取競爭優勢的手段。

聯合聲明中說，兩位財長「再次確認七大工業國（G7）的承諾，財政和貨幣政策將持續以各自國內目標為導向，透過本國政策工具來實施，而不會以匯率為競爭目的。」

不過，兩人仍保留在特定情況下干預的空間，延續過去的說法，強調干預應限於處理外匯市場過度波動或失序的狀況。新聞稿並指出，雙方將持續就總體經濟和匯率議題展開討論。

這份聯合聲明發布前大約一周，美國總統川普才簽署行政命令，讓美日最近達成的貿易協議生效。聲明顯示，兩國有意將匯率問題與川普未來可能推動的縮減美國貿易逆差分開處理。

這番論點也在提醒外界，川普政府緊盯日本政策和日圓走勢。川普過去多次批評日圓偏弱，3月還曾說日圓走貶讓美國處於劣勢。

兩位財經首長這次的聲明，對於哪些可能被視為操縱匯率的工具，比以往交代得更細，但並未表明日本政策需要任何改變。

聲明公布後，日圓對美元匯率小幅走弱。日圓兌美元周五最多貶值0.2%至147.55日圓。