美商務部長：將與台灣達成重大協議

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國商務部長盧特尼克11日在紐約出席911恐怖攻擊紀念儀式。法新社
美國商務部長盧特尼克11日在紐約出席911恐怖攻擊紀念儀式。法新社

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。

盧特尼克回應美國財經媒體CNBC詢問貿易相關問題，他提起印度，表示「我們將解決印度的問題」，只要印度停止採購俄國石油，美國與印度就會達成貿易協議。

他還說，「我們將和台灣達成重要協議」，與瑞士也可能達成貿易協議。不過，他並未進一步說明與台灣的協議內容和達成的時間。

談到南韓，盧特尼克則說，「我們已達成協議，但要看他們是不是拿出正式文件」。不過，盧特尼克不願回應現代汽車喬治亞廠遭移民局突襲事件，是否延宕最終協議的出爐。

關稅 川普

