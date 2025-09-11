美商務部長盧特尼克：與台灣的「大型」貿易協議要來了

美國商務部長盧特尼克11日預測，美國即將與台灣達成大型貿易協議，與瑞士和印度最終也可望達成協議，並透露南韓尚未正式簽署已敲定的協議。

盧特尼克接受CNBC訪問時說：「我認為一旦印度停止採購俄羅斯石油，印度問題將獲得解決，我們與台灣的大型協議要來了，與瑞士或許也會達成共識。」

目前台灣許多銷往美國的商品面臨20%關稅，即將開徵的其他關稅，則可能衝擊台灣至關重要的半導體產業。瑞士處境比台灣更艱困，美國總統川普對該國產品祭出的關稅達到39%，是先進經濟體中最高的一個。