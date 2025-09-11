高盛CEO蘇德巍：受關稅混亂衝擊 美國經濟已現疲態

高盛集團（Goldman Sach）執行長蘇德巍（David Solomon）加入其他美國銀行業領袖的行列，也對美國經濟放緩發出警告，理由是總統川普發動的貿易戰影響了經濟成長前景。

蘇德巍周三（10日）在CNBC的訪談中說：「毫無疑問，我們看到了一些就業數據顯示經濟已經出現一些疲軟。我認為，必須非常、非常密切地注意。」

儘管最新公布的美國8月生產者物價指數（PPI）意外出現下滑，蘇德巍仍指出，他觀察到價格依然居高不下的跡象。

他表示，「貿易政策仍在談判和執行之中」，「這一切最終會如何發展還不確定，但我毫不懷疑，已衝擊到經濟成長。」

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）稍早在周二時也提到，「（美國）經濟正在走弱」，最近的勞動市場數據修正，確認了摩根大通先前的想法。

根據政府初步的基準修正，美國就業人數將可能被下修91.1 萬人，或 0.6%。也就是，實際每月平均就業成長約只有原先所示數據的一半。

川普已經拿就業數據的修正做文章，再次施壓聯準會（Fed）快速降息。川普周二在社群媒體貼文中抨擊聯準會的領導層，強調檢討他們的無能，應該要比捍衛聯準會理論上的獨立性更加重要。

蘇德巍說，重要的是「認識到中央銀行獨立性，為我們所有人帶來的好處」。

本周稍早，蘇德巍曾評論，聯準會目前並沒有必要迅速降息，這與川普政府的立場不同。他當時在巴克萊金融服務業會議上說：「就風險偏好來看，我並不認為政策利率處於極度限制性的水準。」也提到目前投資人對市場的熱情，正處於光譜中十分高漲的那一端。