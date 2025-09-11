討好美國？墨西哥擬對中國大陸汽車徵收50%關稅

墨西哥計劃對中國大陸及多個亞洲出口國生產的汽車與其他產品，課徵最高可達50%的關稅。彭博資訊說，這麼做將使得墨西哥更加與美國的保護主義政策一致，而時間點正好在總統薛恩鮑姆準備展開北美自由貿易協定談判之際。

墨國經濟部長厄伯拉特周三（10日）表示，計劃中的這項高關稅，將適用於與墨西哥沒有貿易協定國家的1,400多個產品類別，是保護墨西哥產業的措施之一。根據提案，中國、南韓與印度等出口國將受到影響，這項關稅計畫仍需國會批准。

新關稅提案現已納入政府本周提交給國會的2026年預算案中，由於執政黨在國會兩院均擁有穩定多數，法案很可能會獲得通過。厄伯拉特說，新關稅措施一旦發布於《官方公報》，就會在公告30天後正式生效。

計畫中要被課徵進口關稅的品項，涵蓋汽車、汽車零件、成衣、紡織品、鋼鐵、玩具與家具等，稅率視類別而定，從10%至50%不等。其中汽車擬議的稅率為50%。

厄伯拉特周三在一場活動中表示：「我們將把稅率最高調升至50%，這是世界貿易組織（WTO）所允許的上限。為什麼？因為這些產品進入墨西哥的價格低於我們所謂的參考價格。」他強調，「主要目的是保護就業」。

彭博指出，墨西哥已是來中國大陸汽車的最大出口目的地，這令其北方鄰國美國感到不安。美國總統川普正在對中國發動貿易戰，而墨西哥此舉安撫了最大貿易夥伴美國，但也加劇了中國大陸製造商尋求美國以外市場時所面臨的經濟對抗。

如果這項關稅計畫付諸實施，美國與加拿大因為與墨西哥之間簽有「美墨加協定」（USMCA），將不受此新關稅影響。近年美加兩國也陸續採取行動，限制中國大陸汽車進入其市場。

墨西哥銀行Banco Base經濟分析主管席勒認為：「這是一項保護主義措施，很有川普的風格，暗示著要建立一個對抗中國的共同貿易陣線。在即將對USMCA展開檢討之前，這樣的行動在意料之中。這讓墨西哥可以安撫川普，同時增加稅收，但代價將由消費者與製造商共同承擔。」

根據USMCA的條款，美墨加三國將在2026年對協定進行檢討，這三方可能為重新進行貿易談判打開大門。

泰國、印尼、俄羅斯與土耳其等未與墨西哥簽訂自由貿易協定的國家，也將受到新關稅影響。墨西哥這個新關稅，也有助於阻止中國大陸企業透過這些國家「洗產地」來逃避關稅。至於歐盟、日本、馬來西亞、越南與新加坡，則被排除在高關稅適用之外。