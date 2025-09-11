美國不斷施壓 墨西哥將對進口中國汽車徵收50%關稅

華爾街日報11日報導，墨西哥政府計畫調高來自未簽署貿易協定國家的關鍵進口商品關稅，藉此提振本土產業，並減少對亞洲進口的依賴。金融時報指出，中國大陸汽車將面臨50%的關稅。

根據墨西哥經濟部說法，這項本周隨同2026年聯邦預算案送交國會的法案，將波及近1500項商品，涵蓋汽車及零組件、鋼鐵、紡織品、玩具、家電與鞋類，總額約520億美元。墨國經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示：「這些商品原本就有關稅，我們的做法是提高到世界貿易組織允許的上限。」

目前墨西哥已與逾50國簽署貿易協定，包括美國、加拿大、歐盟與日本；在未簽署協定的國家中，中國大陸是最大出口國，另有南韓、印度與俄羅斯。墨西哥也已成為中國製汽車的重要市場，如今中國汽車約占新車銷售的五分之一。

墨西哥金融集團Banco Base首席經濟學家西勒（Gabriela Siller）指出，中國汽車將是此次關稅措施受衝擊最嚴重的進口產品。專家表示，50%的稅率遠高於現行的15%至20%，同時也是世界貿易組織規則所允許的最高幅度，凸顯出美方對此議題的高度關切。

墨西哥官員表示，提高關稅的主要目標是鞏固國內產業，但彭博資訊8月底報導，川普政府自今年年初就一直敦促墨國仿效美方，提升對中國進口商品的關稅。財政部長阿馬多爾（Edgar Amador）也承認，此舉同時與墨、美、加三國正在進行及未來的貿易談判息息相關。

阿馬多爾指出，主要動機是加強國內生產與消費，並對因其他國家「並非總是公平競爭」而失去競爭力的產業進行再工業化。他說：「我不認為只有我們在這麼做。」