快訊

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

美國不斷施壓 墨西哥將對進口中國汽車徵收50%關稅

聯合報／ 編譯周辰陽╱即時報導
中國電動車製造商比亞迪2024年5月14日在墨西哥首都墨西哥城舉行的活動上，推出面向墨西哥市場的新卡車。路透
中國電動車製造商比亞迪2024年5月14日在墨西哥首都墨西哥城舉行的活動上，推出面向墨西哥市場的新卡車。路透

華爾街日報11日報導，墨西哥政府計畫調高來自未簽署貿易協定國家的關鍵進口商品關稅，藉此提振本土產業，並減少對亞洲進口的依賴。金融時報指出，中國大陸汽車將面臨50%的關稅。

根據墨西哥經濟部說法，這項本周隨同2026年聯邦預算案送交國會的法案，將波及近1500項商品，涵蓋汽車及零組件、鋼鐵、紡織品、玩具、家電與鞋類，總額約520億美元。墨國經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示：「這些商品原本就有關稅，我們的做法是提高到世界貿易組織允許的上限。」

目前墨西哥已與逾50國簽署貿易協定，包括美國、加拿大、歐盟與日本；在未簽署協定的國家中，中國大陸是最大出口國，另有南韓、印度與俄羅斯。墨西哥也已成為中國製汽車的重要市場，如今中國汽車約占新車銷售的五分之一。

墨西哥金融集團Banco Base首席經濟學家西勒（Gabriela Siller）指出，中國汽車將是此次關稅措施受衝擊最嚴重的進口產品。專家表示，50%的稅率遠高於現行的15%至20%，同時也是世界貿易組織規則所允許的最高幅度，凸顯出美方對此議題的高度關切。

墨西哥官員表示，提高關稅的主要目標是鞏固國內產業，但彭博資訊8月底報導，川普政府自今年年初就一直敦促墨國仿效美方，提升對中國進口商品的關稅。財政部長阿馬多爾（Edgar Amador）也承認，此舉同時與墨、美、加三國正在進行及未來的貿易談判息息相關。

阿馬多爾指出，主要動機是加強國內生產與消費，並對因其他國家「並非總是公平競爭」而失去競爭力的產業進行再工業化。他說：「我不認為只有我們在這麼做。」

關稅 川普

延伸閱讀

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

中鋼8月營收年減16%

美PPI意外下滑 四個月首見 投資人押注年底前降息三次

全民權證／華城 瞄準逾120天

相關新聞

川普關稅案11月開庭 最高院速審 美媒：閃電般的速度

美國最高法院九日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計十一月第一周將進入言詞辯論。

美國不斷施壓 墨西哥將對進口中國汽車徵收50%關稅

華爾街日報11日報導，墨西哥政府計畫調高來自未簽署貿易協定國家的關鍵進口商品關稅，藉此提振本土產業，並減少對亞洲進口的依...

川普施壓歐盟 對陸印課稅100%

川普已施壓歐盟要求對中國大陸和印度課徵100%關稅，企圖把俄羅斯總統普丁逼上談判桌，結束俄烏戰爭，成為最新的關稅行動，也...

美印又變好朋友？ 川普：兩國擬針對貿易障礙繼續談判

美國總統川普9日宣布，美國和印度將繼續針對貿易障礙進行談判，他非常期待在接下來的數周內與他的「好朋友」印度總理莫迪談話。...

美最高法院正式審理關稅政策 擬11月進入辯論

美國最高法院9日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

金磚國家11個成員國8日舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。