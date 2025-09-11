川普施壓歐盟 對陸印課稅100%

川普已施壓歐盟要求對中國大陸和印度課徵100%關稅，企圖把俄羅斯總統普丁逼上談判桌，結束俄烏戰爭，成為最新的關稅行動，也讓即將登場的美印貿易協商蒙上陰影。

綜合英國金融時報（FT）、彭博資訊及路透等媒體的報導，川普9日在華府透過電話參與美歐資深官員會議時，告知歐盟官員，希望歐盟對俄油大買家中國大陸與印度，課徵100%關稅，若歐盟採取這項行動，美國願意比照辦理。

一名歐盟外交官解讀，「他們基本上是說，我們會這麼做，但你們必須和我們一起做」。若歐盟順應川普要求，將象徵歐盟策略的轉折，因為歐盟向來偏好以制裁、而非關稅孤立俄國。

這項提議也會在歐盟內部面臨挑戰，因匈牙利等多個成員國都曾否決對俄國能源的嚴厲制裁，而歐盟的任何新制裁都必須獲得全體成員國同意。

墨西哥則將提出一項法案，對汽車和製造業等部分產業的進口產品課徵關稅，適用於墨西哥目前沒有簽署貿易協定的國家，雖未點名任何國家，表面的目標也是解決貿易失衡，但顯然劍指中國大陸，順從川普的要求。墨西哥已對來自中國大陸的多項商品課徵關稅，包括汽車、電商產品、服飾、鞋類以及部分工業製品。

川普施壓歐盟對印度加徵關稅，也將使美印貿易談判蒙上陰影。川普9日承諾將與印度持續協商，化解兩國的貿易壁壘，彭博資訊報導，印度貿易代表團正商討最快下周前往華府，重啟貿易會談。

美國最高法院9日宣布，將快速審理川普對等關稅的上訴案，已排定11月進行口頭辯論，而在最高法院審理期間，關稅將持續有效，判決可能年底前出爐。