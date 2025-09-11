川普關稅案11月開庭 最高院速審 美媒：閃電般的速度

美國最高法院九日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計十一月第一周將進入言詞辯論。

美國總統川普上任後，四月提出對等關稅政策，但幾家中小企業與州政府提告，認為川普無權這麼做；美國國際貿易法院五月判決，聯邦法律未授予川普無限權力向美國貿易夥伴課徵關稅，但川普政府上訴至聯邦巡迴上訴法院。

上訴法院的十一名法官八月卅一日以七票對四票裁定，川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵關稅的政策違法，但予以寬限至十月十四日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

川普日前上訴最高法院，並表明希望最高法院「快速裁決」，盼十一月可以進入法庭辯論。美聯社報導，以最高法院的標準，這可謂閃電般的速度；案件審理期間，關稅將維持不變。

先前美國財政部長貝森特已表示，如果法院判政府關稅政策敗訴，美國將賠償給已收關稅國家五千億美元；川普則警告賠償金額上看一兆。

控告川普政府的小企業和各州政府也同意加快時間表，主張川普對幾乎所有國家的商品徵收進口稅，讓他們的企業破產。

代表這些小企業的「自由司法中心」資深律師史瓦柏表示，「國會才有權徵收關稅，而非總統片面決定」。

川普政府要求法官迅速仲裁，主張ＩＥＥＰＡ賦予他監管進口商品的權力，取消關稅將使美國陷入「經濟災難的邊緣」。