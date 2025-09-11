聽新聞
川普關稅案11月開庭 最高院速審 美媒：閃電般的速度

聯合報／ 記者陳熙文、編譯陳韻涵／綜合報導
上訴法院稍早判決川普總統徵收的關稅大多數違法、違憲，這個爭議最終將由最高法院判決。路透
上訴法院稍早判決川普總統徵收的關稅大多數違法、違憲，這個爭議最終將由最高法院判決。路透

美國最高法院九日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計十一月第一周將進入言詞辯論。

美國總統川普上任後，四月提出對等關稅政策，但幾家中小企業與州政府提告，認為川普無權這麼做；美國國際貿易法院五月判決，聯邦法律未授予川普無限權力向美國貿易夥伴課徵關稅，但川普政府上訴至聯邦巡迴上訴法院

上訴法院的十一名法官八月卅一日以七票對四票裁定，川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵關稅的政策違法，但予以寬限至十月十四日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

川普日前上訴最高法院，並表明希望最高法院「快速裁決」，盼十一月可以進入法庭辯論。美聯社報導，以最高法院的標準，這可謂閃電般的速度；案件審理期間，關稅將維持不變。

先前美國財政部長貝森特已表示，如果法院判政府關稅政策敗訴，美國將賠償給已收關稅國家五千億美元；川普則警告賠償金額上看一兆。

控告川普政府的小企業和各州政府也同意加快時間表，主張川普對幾乎所有國家的商品徵收進口稅，讓他們的企業破產。

代表這些小企業的「自由司法中心」資深律師史瓦柏表示，「國會才有權徵收關稅，而非總統片面決定」。

川普政府要求法官迅速仲裁，主張ＩＥＥＰＡ賦予他監管進口商品的權力，取消關稅將使美國陷入「經濟災難的邊緣」。

關稅 川普 貝森特 最高法院 上訴法院 對等關稅

相關新聞

美印又變好朋友？ 川普：兩國擬針對貿易障礙繼續談判

美國總統川普9日宣布，美國和印度將繼續針對貿易障礙進行談判，他非常期待在接下來的數周內與他的「好朋友」印度總理莫迪談話。...

美最高法院正式審理關稅政策 擬11月進入辯論

美國最高法院9日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

金磚國家11個成員國8日舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」。

美國會：中共企圖影響貿易談判 冒充議員發釣魚郵件

美中7月展開貿易談判之際，駭客假冒美國會委員會主席寄出釣魚郵件，企圖竊取敏感資訊。委員會研判手法後認定與中共有關，意在影...

川普反數位稅 喊加稅報復

美國總統川普威脅，哪國針對美國科技公司課徵數位服務稅（DST），他就對哪國加徵關稅、限制美國的先進技術和半導體出口，以做...

