何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

川普關稅合法性 美最高法院擬11月聽取辯論

中央社／ 華盛頓9日專電

美國總統川普關稅政策掀起法律戰，美最高法院今天表示，將審理對川普動用緊急權力實施大規模關稅的案件，已排定11月進行口頭辯論，並將以快速程序處理。在最高法院審理期間，關稅將持續有效。

美國聯邦上訴法院8月底裁定，川普（DonaldTrump）大部分的全球關稅措施於法無據，認為川普發動貿易戰所援引的國際緊急經濟權力法，並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力。

川普政府隨即將關稅爭議訴諸最高法院，並要求大法官迅速裁定總統有權依據聯邦法律實施大規模貿易制裁。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）等美媒報導，最高法院今天下午表示，將審理對川普動用緊急權力以實施大規模關稅的案件。口頭辯論將於11月第一週進行，並將以快速程序進行。

同時，在最高法院審理期間，關稅將繼續維持有效。

川普4月對大部分貿易夥伴祭出「對等關稅」，還將當天稱為「解放日」，引發市場連日動盪與各國強烈反彈後，川普隨即暫緩實施，以便與各國談判。

調整後的對等關稅稅率於8月初開始實施，但美方與部分國家的談判仍持續進行。

外媒先前報導，川普對幾乎所有國家加徵的10%基準關稅，以及針對被認定不良貿易行為國的對等關稅，甚至對加拿大、中國與墨西哥所加徵包含芬太尼等一系列額外關稅，都被上訴法院認定不合法。

美國對台灣的對等關稅暫時為20%。

關稅 川普

相關新聞

美印又變好朋友？ 川普：兩國擬針對貿易障礙繼續談判

美國總統川普9日宣布，美國和印度將繼續針對貿易障礙進行談判，他非常期待在接下來的數周內與他的「好朋友」印度總理莫迪談話。...

美最高法院正式審理關稅政策 擬11月進入辯論

美國最高法院9日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

金磚國家11個成員國8日舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」。

美國會：中共企圖影響貿易談判 冒充議員發釣魚郵件

美中7月展開貿易談判之際，駭客假冒美國會委員會主席寄出釣魚郵件，企圖竊取敏感資訊。委員會研判手法後認定與中共有關，意在影...

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

美國財政部長貝森特7日受訪時表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大...

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

華爾街日報6日報導，美國擴大50%鋼鋁關稅適用範圍，衝擊歐洲設備製造商，引發反彈，要求修改歐美貿易協議，不滿情緒發酵蔓延...

