川普關稅合法性 美最高法院擬11月聽取辯論
美國總統川普的關稅政策掀起法律戰，美最高法院今天表示，將審理對川普動用緊急權力實施大規模關稅的案件，已排定11月進行口頭辯論，並將以快速程序處理。在最高法院審理期間，關稅將持續有效。
美國聯邦上訴法院8月底裁定，川普（DonaldTrump）大部分的全球關稅措施於法無據，認為川普發動貿易戰所援引的國際緊急經濟權力法，並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力。
川普政府隨即將關稅爭議訴諸最高法院，並要求大法官迅速裁定總統有權依據聯邦法律實施大規模貿易制裁。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）等美媒報導，最高法院今天下午表示，將審理對川普動用緊急權力以實施大規模關稅的案件。口頭辯論將於11月第一週進行，並將以快速程序進行。
同時，在最高法院審理期間，關稅將繼續維持有效。
川普4月對大部分貿易夥伴祭出「對等關稅」，還將當天稱為「解放日」，引發市場連日動盪與各國強烈反彈後，川普隨即暫緩實施，以便與各國談判。
調整後的對等關稅稅率於8月初開始實施，但美方與部分國家的談判仍持續進行。
外媒先前報導，川普對幾乎所有國家加徵的10%基準關稅，以及針對被認定不良貿易行為國的對等關稅，甚至對加拿大、中國與墨西哥所加徵包含芬太尼等一系列額外關稅，都被上訴法院認定不合法。
美國對台灣的對等關稅暫時為20%。
