美印又變好朋友？ 川普：兩國擬針對貿易障礙繼續談判

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普7月9日在白宮會晤非洲領袖。歐新社
美國總統川普7月9日在白宮會晤非洲領袖。歐新社

美國總統川普9日宣布，美國和印度將繼續針對貿易障礙進行談判，他非常期待在接下來的數周內與他的「好朋友」印度總理莫迪談話。川普說，他很肯定兩國之間成功會達成結論，不會有任何困難。

川普日前才在社群媒體上表示，印度和俄羅斯似乎已倒向「最深沉及最黑暗」的中國，並附上中國國家主席習近平、莫迪和俄羅斯總統普亭的合照，藉此表達對莫迪與普亭參加天津上合峰會的不滿。

此外，美國已對印度許多商品開徵50%關稅，藉此懲罰新德里當局採購俄羅斯能源，且華府與新德里當局的貿易協議談判也一度停滯。

關稅 川普

相關新聞

美最高法院正式審理關稅政策 擬11月進入辯論

美國最高法院9日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

金磚國家11個成員國8日舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」。

美國會：中共企圖影響貿易談判 冒充議員發釣魚郵件

美中7月展開貿易談判之際，駭客假冒美國會委員會主席寄出釣魚郵件，企圖竊取敏感資訊。委員會研判手法後認定與中共有關，意在影...

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

美國財政部長貝森特7日受訪時表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大...

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

華爾街日報6日報導，美國擴大50%鋼鋁關稅適用範圍，衝擊歐洲設備製造商，引發反彈，要求修改歐美貿易協議，不滿情緒發酵蔓延...

