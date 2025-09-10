美印又變好朋友？ 川普：兩國擬針對貿易障礙繼續談判

美國總統川普9日宣布，美國和印度將繼續針對貿易障礙進行談判，他非常期待在接下來的數周內與他的「好朋友」印度總理莫迪談話。川普說，他很肯定兩國之間成功會達成結論，不會有任何困難。

川普日前才在社群媒體上表示，印度和俄羅斯似乎已倒向「最深沉及最黑暗」的中國，並附上中國國家主席習近平、莫迪和俄羅斯總統普亭的合照，藉此表達對莫迪與普亭參加天津上合峰會的不滿。

此外，美國已對印度許多商品開徵50%關稅，藉此懲罰新德里當局採購俄羅斯能源，且華府與新德里當局的貿易協議談判也一度停滯。