美最高法院正式審理關稅政策 擬11月進入辯論

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國最高法院9日宣布，正式開始審理川普政府的關稅政策訴訟，預計11月的第一周將進入言詞辯論。

美國總統川普上任後，於4月提出對等關稅政策，不過有中小企業等提告川普無權這麼做；美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）。

上訴法院的11位法官日前以7比4裁定，川普政府多數的關稅政策違法，但給予寬限期至10月14日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

對此，川普日前確定將上訴最高法院，並表明，希望向最高法院提出「快速仲裁」，盼11月可以進入法庭辯論。

根據CBS報導指出，這將會是最高法院在川普第二任期中首次直接決定川普政府的政策合法性。

