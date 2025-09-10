金磚11國線上峰會譴責「關稅勒索」 呼籲捍衛貿易體制

金磚國家11個成員國8日舉行線上峰會，會中巴西、俄羅斯、印度、中國等各國領袖強烈譴責「經濟保護主義」與「關稅勒索」。

在巴西總統魯拉倡議下，金磚國家以視訊形式舉行領袖會議。魯拉向其他與會者公開表示：「關稅勒索正逐漸常態化，成為征服市場、干涉內政的工具。」中國大陸國家主席習近平也說，「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟，呼籲金磚國家共同捍衛多邊主義及貿易體制。

兩人雖然未直接點名，但似乎暗指美國。就拉丁美洲最大經濟體巴西而言，美國總統川普對巴西一系列商品徵收史上最高的50%關稅。美中之間的緊張關係，則導致彼此加徵關稅，稅率一度高達三位數，但後來雙方休兵，有所下修。

魯拉近和習近平呼籲金磚國家在處理貿易和國際事務方面，採取多邊合作方式。他們重申，開發中國家在聯合國等全球治理組織中有更多代表性。習近平說：「金磚國家人口占全球近一半、經濟總量占30%左右、貿易總額達五分之一，金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足，辦法就越多，效果就越好。」

印度總理莫迪未出席這次線上會議，轉而派外交部長蘇杰生出席。印度也是美國貿易戰下的重災區，輸美商品被徵收50%關稅，美方的理由是印度透過購買俄油，助長俄羅斯攻擊烏克蘭。

但印度外交部長蘇杰生在此次線上峰會上表示，印度「對金磚國家夥伴的貿易逆差最大」，盼能解決他們之間的貿易不平衡。

近年來，中國大陸進口到印度的金額一直穩定成長，導致新德里對北京的貿易逆差，在止於今年3月的一年間，達到創紀錄的992.1億美元。

新德里和莫斯科之間的雙邊貿易額，在2025年度也達到了破紀錄的687億美元，其中印度提高俄國石油的進口量，導致對俄貿易逆差攀抵590億美元。

印度外交部長蘇杰生也表示，世界需要可持續的貿易，「增加貿易障礙與讓交易複雜化，於事無補」。

其他與會者還有俄羅斯總統普亭、南非總統拉瑪佛沙、埃及總統塞西、伊朗總統裴澤斯基安、印尼總統普拉伯沃等。

拉瑪佛沙在發言時說，開發中國家正面臨「巨大的困難和危險」，南非已經歷貿易動盪帶來的負面經濟影響。