美國不對日本疊加15%對等關稅 預計9月16日前生效

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在內閣會議結束後的記者會表示，美國調降日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象的措施，「預計在本月16日前正式生效」。

「讀賣新聞」與「日本經濟新聞」報導，赤澤亮正代表日本政府與美國政府協商關稅，他今天也在社群平台X發文宣布這則消息。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間本月4日簽署行政命令，不僅把日本汽車進口關稅下調至15%，也把日本列為對等關稅減免對象，也就是現有稅率未滿15%的品項，既有稅率與對等關稅加總上限為15%；現有稅率逾15%的品項，不疊加15%關稅。

川普當時簽署行政命令，是落實美國與日本7月談妥的貿易協議。這道行政命令9日已在美國聯邦公報（Federal Register）公告，預計自公告之後的7天內正式生效。而對等關稅的負擔減輕措施會追溯到8月7日。

日本政府今天在首相官邸開會，商議如何因應美國的關稅措施。日相石破茂強調：「這不是結束。為維護國家利益，政府將持續全力以赴」，並指示相關閣員制定因應對策。

日本政府就此提出3項重點措施：第一，向業界說明相關政策內容並充分分析影響；第二，提供協助資金周轉等資源，以減輕產業及就業衝擊；第三，管理日美協議履行的壯況與進度。