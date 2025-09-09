美國不對日本疊加15%對等關稅 預計9月16日前生效

快訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在內閣會議結束後的記者會表示，美國調降日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象的措施，「預計在本月16日前正式生效」。

「讀賣新聞」與「日本經濟新聞」報導，赤澤亮正代表日本政府與美國政府協商關稅，他今天也在社群平台X發文宣布這則消息。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間本月4日簽署行政命令，不僅把日本汽車進口關稅下調至15%，也把日本列為對等關稅減免對象，也就是現有稅率未滿15%的品項，既有稅率與對等關稅加總上限為15%；現有稅率逾15%的品項，不疊加15%關稅。

川普當時簽署行政命令，是落實美國與日本7月談妥的貿易協議。這道行政命令9日已在美國聯邦公報（Federal Register）公告，預計自公告之後的7天內正式生效。而對等關稅的負擔減輕措施會追溯到8月7日。

日本政府今天在首相官邸開會，商議如何因應美國的關稅措施。日相石破茂強調：「這不是結束。為維護國家利益，政府將持續全力以赴」，並指示相關閣員制定因應對策。

日本政府就此提出3項重點措施：第一，向業界說明相關政策內容並充分分析影響；第二，提供協助資金周轉等資源，以減輕產業及就業衝擊；第三，管理日美協議履行的壯況與進度。

關稅 川普

相關新聞

美國會：中共企圖影響貿易談判 冒充議員發釣魚郵件

美中7月展開貿易談判之際，駭客假冒美國會委員會主席寄出釣魚郵件，企圖竊取敏感資訊。委員會研判手法後認定與中共有關，意在影...

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

美國財政部長貝森特7日受訪時表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大...

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

華爾街日報6日報導，美國擴大50%鋼鋁關稅適用範圍，衝擊歐洲設備製造商，引發反彈，要求修改歐美貿易協議，不滿情緒發酵蔓延...

從台灣蘭花到南韓泡麵…關稅正重擊亞洲利基出口 FT：威脅投資與就業

美國總統川普實施的關稅，正在重擊從台灣蘭花種植業者到南韓泡麵製造商等亞洲利基出口，威脅相關產業的投資與就業。

川普反數位稅 喊加稅報復

美國總統川普威脅，哪國針對美國科技公司課徵數位服務稅（DST），他就對哪國加徵關稅、限制美國的先進技術和半導體出口，以做...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

