川普關稅影響 世銀調降越南經濟成長預測

中央社／ 河內9日綜合外電報導

世界銀行（WB）下調對越南的經濟成長預測，原因是跡象顯示美國的關稅已開始影響越南商品出貨。

路透社報導，世銀8日將越南今年國內生產總值（GDP）成長預測，從原本的6.8%下調為6.6%，並指稱隨上半年出口強勁表現轉趨正常化後，全年所剩時間的經濟活動預計將逐漸放緩。

世銀這項預測明顯低於越南政府設定的8.3%至8.5%官方成長目標。

世銀說：「作為一個出口導向型經濟體，越南仍很容易受全球成長放緩與主要貿易夥伴需求減弱的衝擊。貿易政策的不確定性也可能開始拖累企業與消費者信心。」

越南最大出口市場的美國，已從8月7日起對越南輸美商品加徵20%關稅；經由越南轉運的第三國商品則面臨40%稅率。

研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）8日表示，越南8月份的貨物出口額經季節性調整後，較上月萎縮3.6%。

越南政府6日公布的數據為8月出口額較去年同期成長14.5%，比7月增加2.6%，但未提供經季節性調整後的數字。

牛津經濟公司在一份報告中說：「受關稅影響，出口成長將持續放緩，但電子產品應能提供一定支撐力道。」

世銀表示，越南經濟成長率預計2026年將放緩至6.1%，然後2027年回升至6.5%，支撐回升主要是全球貿易復甦及越南仍具吸引力的製造基地地位。

越南總理范明正6日表示，全球貿易緊張加上地緣政治與軍事衝突，正影響生產與供應鏈，他也警告通膨與匯率面臨的壓力日益沉重。

關稅 川普 世銀 越南

