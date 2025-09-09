美關稅續發酵 新加坡官員：要更聰明應對投資競爭

美國關稅議題持續發酵，新加坡交通部代理部長蕭振祥表示，新加坡以穩定、明確及良好的監管治理吸引投資者，不過在一個規則似乎不再那麼重要、關稅戰司空見慣的新世界，必須與其他可能不願意遵守相同規則的人競爭投資，新加坡須更聰明。

新加坡副總理顏金勇今天出席新加坡工商聯合總會（SBF）主辦的「應對美國關稅：適應與發展」座談會，新加坡交通部代理部長兼財政部高級政務部長蕭振祥等人出席。

聯合早報報導，顏金勇在會上提及，近期與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商談，星方澄清了美方提出的一些問題，並討論下一步措施，也就是如何確保以優惠待遇向美國出口物資。

顏金勇說，新加坡面臨的10%關稅雖看似最輕微，但企業必須理解到，新加坡原本享有的是零關稅待遇。此外，與新加坡有貿易關係的其他國家，所受關稅衝擊更大，進而影響對新加坡商品的需求。

他表示，美國推動製造業回流，也讓這些國家在對美承諾採購與投資時，有可能衝擊現有合作夥伴關係，包括新加坡，因此企業應趁現在提升基礎能量與人力質量。

新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，帶動「中間人產業」盛況的動力主要來自國際貿易流動，有些與新加坡本身無直接關聯，而是其他國家或地區之間的轉運貿易活動。

在美國關稅議題持續發酵之際，新加坡政府日前成立「經濟韌性小組」，希望協助企業面對關稅對產業的衝擊。

蕭振祥指出，新加坡以穩定、明確以及良好的監管和治理吸引投資者，政府不會放棄這些原則。不過，在一個規則似乎不再那麼重要、關稅戰司空見慣的新世界，「我們必須與其他可能不願意遵守相同規則的人競爭投資，新加坡必須更聰明」。

談及與馬來西亞合作的「柔佛-新加坡經濟特區」及新山-新加坡捷運系統（RTS）時，蕭振祥說，雙邊合作是未來發展的必要條件，新加坡在勞動與土地成本上遠高於區域內其他經濟體，要繼續吸引投資和維持企業競爭力變得越來越困難。

顏金勇說，雖然多邊貿易體系正面臨挑戰，但新加坡仍堅定支持世界貿易組織（WTO），因為自由貿易對小型開放經濟體至關重要，「我們必須盡最大努力推動WTO的轉型，讓它在未來保持有效性、穩健性」。