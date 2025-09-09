美國會：中共企圖影響貿易談判 冒充議員發釣魚郵件

美中7月展開貿易談判之際，駭客假冒美國會委員會主席寄出釣魚郵件，企圖竊取敏感資訊。委員會研判手法後認定與中共有關，意在影響美方談判策略。聯邦調查局也透露，北京相關間諜行動還曾涉及竊取總統川普的通話紀錄。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）今天發布聲明說，這一系列高度針對性的網路間諜活動，目的是攻擊參與美中貿易政策和外交的組織和個人，包括美國政府機構、美國商業組織、華府律師事務所和智庫，以及至少一個外國政府。

聲明還原事件指出，中國駭客多次冒充委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），向受信任的對口單位發送電郵，試圖誘使收件人打開附件及連結，使駭客能在高層級美中貿易互動期間取得他們的資訊，受害者毫不知情。

委員會經高度專業的技術分析確認，駭客建立隱藏路徑，秘密將敏感資料直接竊取到自己的伺服器，這是國家支持間諜行動的特徵。

穆勒納爾說：「這是中國進行攻擊性網路行動的又一案例，目的是竊取美國戰略，並用於對抗國會、行政部門與美國人民。」他強調，「我們不會被嚇倒，將繼續努力維護美國的安全。」

●類似攻擊有前例

7月駭客事件之前，還有一起類似案件。根據委員會聲明，2025年1月，特別委員會4名工作人員也被駭客鎖定，當時他們正在進行有關中國企業上海振華重工（ZPMC）的機密調查。

駭客假冒上海振華重工北美代表，利用檔案共享手法欺騙人員，企圖引導其前往一個專門竊取Microsoft365憑證的網頁，且無需植入惡意軟體。

根據對目標、時間和手法的分析及外部評估，委員會認為，7月這起事件是中共支持的網路間諜活動，目的是在貿易和外交政策方面取得優勢。

美中官員7月底在瑞典首都斯德哥爾摩舉行第3輪貿易磋商。之後兩國同意延長原先關稅休戰期限至11月初，屆時美國總統川普和中國國家主席習近平可能於亞太經濟合作會議（APEC）中會面。

●間諜活動遍及80多國

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，美國執法人員對中國網路間諜行動的多元及大膽程度感到詫異。聯邦調查局（FBI）8月表示，與北京有關的間諜行動不僅鎖定美國電信業者，還竊取川普的通話紀錄，實際被鎖定的對象遍及全球80多國。

中國有意以穆勒納爾作餌，使特別委員會幕僚感到格外惱怒，因為穆勒納爾多次嚴詞抨擊北京。他於1月表示，中國領導層「視美國為必須傷害的敵國，而非合作夥伴」。