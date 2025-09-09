美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

美國財政部長貝森特7日受訪時表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大約一半已徵收的關稅（約5,000億美元），對財政部將是嚴重打擊。

貝森特接受NBC的會見新聞界節目專訪時坦言，如果法院作出不利的判決，「我們必須照辦。」最高法院已接獲川普政府要求加速審理的聲請，以推翻上月聯邦巡迴上訴法院對川普加徵對等關稅逾越總統職權的判決。據悉，川普政府請求最高法院於11月初開庭審理其上訴。

貝森特估算，「若判決推遲至2026年6月，可能導致已徵收7,500億至1兆美元關稅的既成事實，撤銷這些關稅將引發重大混亂。」

美國聯邦政府如果退還巨額關稅，恐引發企業獲得史無前例的退稅紅利。根據稅務基金會數據顯示，在司法訴訟前，川普關稅預計影響美國近70%的進口商品；若被推翻，影響範圍將縮減至約16%。

在貝森特與其他官員對最高法院抱持樂觀態度之際，白宮也已研擬備案。國家經濟委員會主任哈塞特7日接受CBS的「Face the Nation」節目訪問時說，若關稅受阻，政府可依《1962年貿易擴展法》232條款等其他授權，再對鋼鋁、半導體、藥品等特定產業另行課徵關稅。

不受本次訴訟影響的則包括單件價值低於800美元小額包裹的關稅。取消小額包裹關稅豁免，已導致入境美國的郵件量驟降80%以上。

貝森特在節目上被問及新主席下聯準會（Fed）的獨立性時則說，「我們希望找到一位開明、並能納入不同政策考量的人」，無論誰成為下一任主席，「川普都會表達自己的看法」。

彭博報導指出，貝森特正努力避免重蹈川普第一任期內的財長米努勤的覆轍，當年他為川普推薦鮑爾出任Fed主席，結果如今他被排除在川普核心圈子之外。

貝森特本月開始面試Fed主席候選人，刻意採取較低調的方式，編列了近十位候選人名單，但不會像米努勤在2018年大力推薦鮑爾。據熟悉過程的人士透露，在面試完候選人後，貝森特將把名單縮減為少數人選，且不會有排名或明確偏好。一位前川普官員表示，貝森特希望讓川普擁有最終決定權。