歐盟派員赴印度談FTA 聚焦非關稅壁壘等問題

中央社／ 新德里8日專電

印度輸美商品面臨50%高額關稅困境，印度積極尋求解套，盼盡早達成和歐盟間的自由貿易協定（FTA）；歐盟本週派代表到新德里，與印度進行下一輪談判，雙方將聚焦在非關稅壁壘、市場進入、公共採購等實質問題。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度和歐盟未來幾週將陸續在新德里、布魯塞爾進行一連串會議，希望能在年底前完成各項談判的目標。印度總理莫迪（Narendra Modi）4日與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）通話時，已表達「讓印度與歐盟的FTA盡早達成」的想法。

印度商工部表示，他們每個月都和歐盟進行會談，以加速印度與歐盟間貿易談判的進度，在過去的12個月內，雙方就進行了4輪重要的談判。

雙方FTA談判後的具體成果，預計由印度在2026年第1季舉行的印度歐盟峰會上對外公布。

印度與歐盟最新一輪的談判將在印度進行，歐盟由主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）和負責農業事務的韓森（ChristopheHansen）率領談判小組到新德里訪問，與印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）、印度農業與農民福利部部長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）會晤。

印度媒體報導，在美國關稅政策造成動盪的情況下，印度與歐盟的FTA顯得更為意義重大。

印度快報（The Indian Express）指出，印度與歐盟FTA涵蓋超過20個領域，其中11項已經敲定，當中包括與智慧財產權、海關和貿易便利化、透明度、行政互助、競爭與補貼、數位貿易和反詐欺等議題的討論都已經完成。

未來印度和歐盟的談判將更聚焦在實質問題上，例如非關稅壁壘、衛生和植物檢疫、市場進入、原產地規範、公共採購等。

在雙方協商的過程中，印度希望將米、糖、乳製品排除在外，歐盟則盼讓汽車、烈酒進入印度市場。

今日印度（India Today）報導，印度正試圖為美國關稅問題帶來的困境尋求解套方式，而歐盟是印度最大的貿易夥伴，雙邊在2023年至2024年的貨物貿易額達1350億美元（約新台幣4.11兆元）。

印度輸出到歐盟主要的商品包括機械設備、運輸設備、化學品、紡織品等，雙方在寶石、珠寶、藥品等商品的貿易也很可觀。

