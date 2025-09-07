快訊

救火？川普揚言「民航機零件是對陸籌碼」 俄：俄羅斯產品可替代

中央社／ 台北7日電
針對中國稀土磁鐵可能斷供，美國總統川普日前揚言，美國的飛機零部件和波音飛機是美國對中國的強大籌碼，俄羅斯第一副總理曼特羅夫6日說，俄羅斯已準備好向中國飛機供應零部件，包括複合材料機翼和重型引擎。

俄羅斯衛星通訊社報導，曼特羅夫（Denis Manturov）在被媒體問到俄羅斯是否計劃為中國廣體飛機供應零部件時回答，「我們已準備好做這樣的供應」。

曼特羅夫表示，俄羅斯供應的首先是在「擅長的範圍」，是一款複合材料機翼，以及一款推力達26噸的重型引擎，用於開發中的MS-21型機。

他並提到，這款引擎現在使用於伊留申100（IL-100）型軍事運輸機的研發，也可能是開發中的MS-21-500和MS-21-600飛機未來選擇的引擎。

曼特羅夫還指出，俄羅斯方面有著供應備選方案，但將由「中國夥伴」作決定。但根據公開資料，MS-21是俄羅斯航空業者仍在開發中的窄體客機。

川普（Donald Trump）8月25日向媒體表示，在兩國貿易爭端中，中國必須向美國提供稀土磁鐵，否則美國就得對中國徵收200%或類似稅率的關稅。美國高度關注稀土磁鐵問題，這完全是出於國家安全的考慮。

川普提到，美國掌握著「強大的東西」，那就是飛機零件和許多波音飛機。美國若停止向中國供應波音零部件，中國會有200架飛機無法使用，「我本來可以卡住不放，但我沒有」。

