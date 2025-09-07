日本被川普誆了？經濟大臣赤澤：藥品半導體尚未敲定最惠國待遇

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本經濟再生大臣赤澤亮正6日承認，有關日本輸美的藥品與半導體商品關稅優待尚未定案，他強調將持續向美方推動立場，同時全力支援國內產業。

赤澤4日赴華府敲定美方落實日美貿易談判內容，美國總統川普當日簽發行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15%關稅；雙方也就日本承諾對美投資，簽署備忘錄。

不過日本放送協會（NHK）6日報導，赤澤當日返抵羽田機場時告訴記者，雖然美方已頒布行政命令，規定對日本對等關稅不疊加，以及汽車及其零組件稅率，「但對日本藥品及半導體的最惠國待遇（MFN）尚未納入行政命令，因此問題尚未解決」。他強調，將持續向美方推動日方立場。

日本首相石破茂7月23日證實日美達成貿易協議曾透露，日方已取得美方承諾，在半導體與藥品關稅方面可能獲得較其他國家更好的待遇。

另外，赤澤提到，雖然部分輸美商品關稅已下調，日方仍將妥善分析關稅對日本及全球經濟的影響、是否改變日本與他國競爭的條件，以及產生何種效果。他表示將採取必要對策，全力支援國內產業。

