美對歐盟15%關稅 西班牙太陽光電產業向政府求援

美國川普政府對歐盟徵收15%關稅，打擊西班牙太陽能光電產業出口，業界日前向西國政府表達憂慮，期望爭取關稅豁免，並提交多項產業策略建議，請求政府援助。

西班牙國家報（El País）報導，面對美國總統川普（Donald Trump）對等關稅措施所造成的不確定性風險，西班牙太陽能光電製造業者憂心忡忡，2日由「西班牙太陽光電產業聯盟」（UNEF）向西班牙工業與觀光部長埃雷烏（Jordi Hereu）求援，期待政府幫助產業因應衝擊。

根據國家報報導，西班牙的太陽能光電產業2024年共出口價值超過34億歐元的太陽能模組材料與技術服務，其中超過1/3外銷至美國，對美國的年出口金額高達12億歐元（約新台幣428億元），超過國內其他明星產業如橄欖油和葡萄酒產業。

國家報指出，根據美國海關數據，西班牙橄欖油產業2024年向美國出口價值超過10億歐元的產品；依據西班牙葡萄酒產業聯盟資料，西班牙葡萄酒2024年對美國外銷金額約為3.9億歐元。

此外，西班牙太陽光電產業聯盟表示，除了出口金額高，太陽能光電產業還為西班牙創造了將近15萬個直接與間接就業機會，對國內經濟發展的重要性可見一斑。

西班牙太陽光電產業聯盟總幹事杜諾索（José Donoso）向埃雷烏提出請求，希望將太陽能產品列為關鍵原料，以獲得關稅豁免。

杜諾索並代表業界提交一系列太陽能產業與監管策略建議，包括提供誘因鼓勵國內業者生產太陽能模組與電池、支持生產性投資、獎勵太陽能技術研發創新，以及為「綠能投資」提供稅收減免。

杜諾索強調，太陽能光電產業是一項戰略性國家資產，能夠促進潔淨、具競爭力且富有韌性的製造業發展，創造就業機會，並減少對外國能源的依賴。

國家報提到，西班牙各部門首長近期已會見受川普關稅政策衝擊的各行業業者，以了解情況並提供解決方案。此外，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）早於4月提出「商業應對與重啟計畫」，為受影響最嚴重的產業提供高達141億歐元的經濟援助，以支持業者度過出口難關。