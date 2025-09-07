美國重祭39%關稅 瑞士副總統赴華府談判稱有轉機

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導

美國總統川普對瑞士進口商品課徵高達39%的關稅後，瑞士副總統帕姆蘭（Guy Parmelin）今天表示，他已與美國高階官員進行「具建設性的會談」，但並未透露相關細節。

法新社報導，在結束華府的會談返國後，身兼經濟部長的帕姆蘭表示，他看到兩國「未來有真正的機會」。

川普於8月1日宣布，瑞士輸美商品將被課徵高達39%的關稅，此舉讓瑞士措手不及。這是川普對數十個國家祭出的最高額新關稅之一。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）和帕姆蘭8月初緊急趕赴華府，就改善關稅情況舉行會談，然而當時兩人與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的簡短會晤未能扭轉局勢，且盧比歐並不負責監督關稅政策。

帕姆蘭在結束最新一趟行程後，於社群平台X上表示：「我在華府與商務部長盧特尼克（HowardLutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行了具建設性的會談。」

他指出：「瑞士看見兩國未來有真正的機會，且致力於深化我們的經濟夥伴關係。」

根據瑞士通訊社（Keystone-ATS）報導，出於「與談判相關的策略性考量」，經濟部並未透露會談內容的細節。

關稅 川普

延伸閱讀

盧比歐：部分中美洲公民替中共做事 美將祭簽證限制

【重磅快評】不告吳子嘉 公布鄭麗君照片能證明什麼？

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

圖表看時事／美商長點名台積電股權換補助！晶片法誰受益最大？

相關新聞

川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

美國總統川普5日簽署行政命令，調整今年4月公布的對等關稅範圍，最快自8日起，對與美國達成貿易協議的國家，提供部分產品關稅...

芬太尼議題陷僵局 陸繼續磋商…妥協有限

隨著美中貿易談判進展緩慢，北京方面採取新立場：繼續磋商，但妥協有限，在川普政府解除對中國大陸進口品徵收的20%芬太尼關稅...

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲：關稅填補赤字 非長久之計

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債...

美日貿易協議未塵埃落定？日方喊「還有待解決」 缺這2項關稅行政命令

美國總統川普4日簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議。日本經濟再生大臣暨首席談判代表赤澤亮正6日表示，美日協議「...

印媒：莫迪因關稅與川普疏遠 不參加聯合國大會

美國總統川普（Donald Trump）對印度商品課徵共達50%的高額關稅，引發印度不滿，印度總理莫迪（Narendra...

美中貿易談判進展緩慢 北京新策略「談歸談、一條件才讓步」

華爾街日報6日報導，隨著中國大陸與美國貿易談判進展緩慢，北京方面採取新立場：繼續磋商，但妥協有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。