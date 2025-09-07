美國重祭39%關稅 瑞士副總統赴華府談判稱有轉機

美國總統川普對瑞士進口商品課徵高達39%的關稅後，瑞士副總統帕姆蘭（Guy Parmelin）今天表示，他已與美國高階官員進行「具建設性的會談」，但並未透露相關細節。

法新社報導，在結束華府的會談返國後，身兼經濟部長的帕姆蘭表示，他看到兩國「未來有真正的機會」。

川普於8月1日宣布，瑞士輸美商品將被課徵高達39%的關稅，此舉讓瑞士措手不及。這是川普對數十個國家祭出的最高額新關稅之一。

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）和帕姆蘭8月初緊急趕赴華府，就改善關稅情況舉行會談，然而當時兩人與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的簡短會晤未能扭轉局勢，且盧比歐並不負責監督關稅政策。

帕姆蘭在結束最新一趟行程後，於社群平台X上表示：「我在華府與商務部長盧特尼克（HowardLutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行了具建設性的會談。」

他指出：「瑞士看見兩國未來有真正的機會，且致力於深化我們的經濟夥伴關係。」

根據瑞士通訊社（Keystone-ATS）報導，出於「與談判相關的策略性考量」，經濟部並未透露會談內容的細節。