聯合國：華府取消小額包裹免關稅後 寄美郵件量劇減81%

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導

聯合國（UN）郵政合作機構萬國郵政聯盟（UPU）今天指出，美國8月底取消小額包裹的關稅豁免後，寄往美國郵件量驟減8成，且全球已有88家郵政業者全面或局部暫停相關業務。

法新社報導，川普（Donald Trump）政府7月底宣布8月29日起對寄至美國的小型包裹取消關稅豁免後，包括澳洲、英國、法國、德國、印度、義大利和日本等多國郵政業者紛紛宣布將暫停受理寄往美國的大多數包裹。

萬國郵政聯盟表示，從各國郵政業者透過聯盟的電子網絡交換資料的情況來看，8月29日寄往美國的郵件量較1週前暴跌81%。

不僅如此，有88家郵政業者通知萬國郵政聯盟，他們已暫停部分或全部寄往美國的郵務，直到出現解決辦法。其中包括德國郵政（Deutsche Post）、英國的皇家郵政（Royal Mail）及波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia-Hercegovina）的2個郵政單位。

萬國郵政聯盟總幹事目時政彥在聲明中說，他們正在努力盡速研發出技術解方，以協助讓郵包能再度寄往美國。

