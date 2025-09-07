諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲：關稅填補赤字 非長久之計

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）接受CNBC訪問時表示，美國長期借貸成本本周承受壓力，但債市或許尚未充分反映美國面臨的財政挑戰，川普政府想靠關稅稅收填補赤字缺口，並非長久之計。

史提格里茲5日受訪時說，美國政府運作所需的財源無虞，但他仍指出，「市場並不認為此刻財政管理得宜」，從指標顯示未來十年預估實質利率已從2%升上2.5%左右，即可見端倪。他說：「我同意那個觀點，也認為市場反應遲鈍。」

史提格里茲說：「他們（債市）未充分考量到，川普宣稱關稅稅收將支應赤字，但他不懂的是，企業需要一段時間調整供應鏈，所以短期內，你會沿用舊的供應鏈，同時繳付高關稅稅率。」

他接著說：「但那就像地心引力。企業終究會設法以最低的關稅稅率進口貨物，一旦發生，關稅就會下降。所以我認為，美國的財政將會比現在看到的預測糟糕，畢竟那是根據相當高的關稅稅收所做的推測。」

安本資產管理公司全球固定收益主管蒙迪洛表示：「我認為，市場已開始預期，隨著關稅稅收進帳，可望用來償債，長期而言有助於減輕債負。話雖如此，我仍認為債市潛在顧慮仍大。」

